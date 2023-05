Tassa con lo sconto a chi ospita gli stagionali

Un taglio alla tassa rifiuti per incentivare l’utilizzo di strutture alberghiere marginali come dimore estive per i dipendenti stagionali delle attività turistiche. Il Comune aveva annunciato il provvedimento che oggi diviene realtà attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto a chi vuole trasformare, ma solo in via temporanea, la destinazione del proprio albergo in struttura per ospitare i lavoratori stagionali. Il prezzo per gli affittuari dovrà essere calmierato. Il Comune ha indicato una forbice compresa tra 10 e 15 euro al giorno. Con simili introiti le piccole strutture avrebbero problemi a sostenersi ed è per questo che l’amministrazione andrà incontro a chi vorrà compiere questo passo offrendo sgravi fiscali. "Con l’uso temporaneo sarà possibile accedere a tariffe agevolate per la Tari o altre agevolazioni in fase di valutazione" assicurano dal municipio. C’è un altro aspetto importante da tenere in considerazione: la possibilità di tornare sui propri passi. "La sottoscrizione della convenzione per uso temporaneo ad housing per lavoratori stagionali del comparto turistico non comporterà il decadere del vincolo di destinazione alberghiera e tale utilizzo non inciderà sulle modalità di verifica della marginalità alberghiera".

Chi volesse passare un’estate con i dipendenti come clienti dovrà inoltrare la propria disponibilità al settore governo sostenibile del territorio - urbanistica - edilizia privata-ambiente - servizio rigenerazione urbana. Basterà compilare l’istanza di partecipazione allegata all’avviso pubblicato sul sito del Comune (comune.riccione.rn.it) e inviarla al protocollo dell’ente all’indirizzo [email protected] La procedura andrà fatta entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso avvenuta nella giornata di venerdì. L’albergatore dovrà sottostare alle regole inserite nello schema di convenzione in merito alla durata del servizio e alle modalità. Lo schema sarà presentato a breve, assicurano dal municipio. Resta il fatto che la risposta all’avviso pubblico rimane una semplice manifestazione di interesse e non comporta impegni né vincoli per le parti interessate. Il Comune intende anche svolgere il ruolo di gestione nell’incontro tra l’offerta e la domanda di alloggi temporanei per lavoratori stagionali. Per l’assessore Chiristian Andruccioli le strutture ormai fuori mercato rischiano di trasformarsi in buchi neri dove possono nascere degrado e abbandono, "vista l’urgenza di affrontare questa criticità per la stagione in corso e l’interesse ad effettuare un’attività esplorativa e conoscitiva su questo tema, è stato deciso di avviare una sperimentazione ad hoc sugli usi temporanei".

Andrea Oliva