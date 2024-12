Titani e United hanno un obiettivo: la salvezza

San Marino con l’Altopascio e Riccione con lo Zenith Prato. Le vacanze di Natale sono quasi al capolinea per le due formazioni biancazzurre di casa nostra. Pronte a tornare in campo tra una settimana esatta per la prima del girone di ritorno e del nuovo anno. Il 2025 si apre con un chiaro obiettivo per tutti: mantenere la categoria. Perché quello di andata ha detto che titani e United dovranno stringere i denti per cercare di lasciare in fretta la parte bassa della classifica. Quello della prima parte di stagione stato un percorso piuttosto travagliato fatto più di rivoluzioni che di certezze.

Sul Titano il cambio di proprietà avvenuto la passata stagione ha vissuto un periodo di assestamento che di certo non ha giovato. L’addio del direttore sportivo Bollini, poi l’esonero di mister Cascione. Tutto questo anche per cercare di arginare una deriva di risultati negativi che ha a lungo costretto i biancazzurri a un soffio dall’ultimo posto in classifica. L’arrivo di mister Biagioni in panchina e del nuovo ds Deoma non ha perdò dato immediatamente la svolta che ci sarebbe attesi. Con solo un paio di acuti da tre punti, quello contro il Piacenza e l’ultimo, in ordine di tempo, prima della sosta nel derby contro lo United.

United che, proprio come i titani, ha vissuto e sta vivendo settimane travagliate. A sorpresa l’addio del presidente Cassese e l’arrivo del nuovo numero uno Tranquilli. Un cambio al vertice della società che ha presto avuto i suoi effetti anche sulla squadra. Da qui l’esonero del direttore sportivo Giglio e poi quello di mister Beoni. Passando, così, nelle mani di mister Cortellini in panchina e di Danilo Pizi nel ruolo di ds. Rivoluzione pre natalizia che, per ora, non ha portato i risultati sperati (un punto guadagnato nelle ultime tre gare prima della sosta). E a tutto questo, sia in riviera che sul Titano, si deve anche aggiungere un mercato invernale fatto di vere e proprie rivoluzioni più che di piccoli ritocchi. Ora c’è tutto un girone di ritorno per provare a cambiare marcia.

Il programma della prima giornata di ritorno: Imolese-Corticella, Piacenza-Cittadella Vis Modena, Pistoiese-Fiorenzuola, Prato-Ravenna, Sammaurese-Forlì, Sasso Marconi-Progresso, Tuttocuoio-Lentigione, United Riccione-Zenith Prato, San Marino-Tau Altopascio.