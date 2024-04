Tomasz Kireńczuk direttore fino al 2026

Confermato alla direzione del Santarcangelo Festival Tomasz Kireńczuk, fino all’edizione 2026 compresa. La decisione, sostenuta dal Consiglio di amministrazione di Santarcangelo dei Teatri presieduto da Giovanni Boccia Artieri e composto da Natalino Cappelli e Ludovica Parmeggiani, con l’amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna e i comuni di Rimini, Longiano, San Mauro Pascoli e Poggio Torriana, permetterà il proseguimento delle progettualità annuali permanenti avviate dall’associazione nell’ultimo biennio, Ma anche il consolidamento delle linee strategiche di lavoro sul posizionamento internazionale del festival di luglio. La nomina da parte del cdA è l’occasione per un bilancio di metà mandato dedicato alla crescita e diversificazione delle attività sostenute dall’associazione, ma anche una conferma della fiducia nel lavoro della direzione artistica delle ultime due edizioni, che hanno accolto un pubblico di oltre 46mila persone per più di 300 appuntamenti, la programmazione di 86 formazioni artistiche da tutta Europa ma anche Sud America, Canada e Mediom Oriente, ospitando oltre 500 programmatori, direttori di festival internazionali e quasi 200 esponenti della stampa nazionale ed europea. “Sono molto grato al cda per la proposta di continuare il mio lavoro a Santarcangelo Festival – commenta Tomasz Kireńczuk –. Sono anche enormemente grato alle mie colleghe e ai miei colleghi del team del Festival, con cui da quasi tre anni sto sviluppando il progetto con cui sono arrivato a Santarcangelo nell’autunno del 2021. Senza di loro né il passato né il presente sarebbero stati possibili, e non potrei immaginare questo futuro comune. Santarcangelo Festival è per me un luogo molto speciale, di grande libertà e indipendenza: credo che nella realtà sociale e politica in cui viviamo, la difesa di questi valori abbia un significato particolare“.