Torna a Novafeltria ’La notte dei cento catini’ tra streghe, riti magici e balli in piazza

Quando il solstizio d’estate incontra leggende e tradizioni. Torna La notte dei cento catini a Novafeltria. Lunedì l’appuntamento con la 37esima edizione di questa festa davvero particolare, che richiama ogni anno tante persone non solo dalla Valmarecchia, ma da tutta la regione e anche dalle Marche. La notte dei cento catini è un omaggio al solstizio estivo, al mondo astrale, all’acqua e al pianeta. L’evento vede in azione – per settimane – decine di volontari della Pro Loco e del gruppo NovArt, per la preparazione di scenografie e costumi. Finalmente è arrivato il giorno della festa. Lunedì dalle 18 si parte con la pizzica salentina, insieme ai maestri della scuola di ballo Terrarossa, e la cena con foodtruck e stand gastronomici. Poi, nel centro storico di Novafeltria, il clou della festa con streghe, personaggi mitologici, riti propiziatori dell’acqua lustrale e del comparatico, sulle note delle musiche popolari salentine con i Menamé. Preziosa anche la partecipazione dei ballerini della scuola di danza orientale ‘I fiori di Iside’ e di Tamburini Cerna dei lunghi archi di San Marino. L’ingresso all’evento è a offerta libera.

