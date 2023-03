Rimini, trapianto di rene grazie all’amore della moglie: "Rischiavo di morire"

Il riccionese Maurizio Vanucci con la moglie Giovanna Cursi

Rimini, 21 marzo 2023 – Nella buona e nella cattiva sorte. Insieme. È l'essenza della promessa di matrimonio e della bellezza del dono la storia di Maurizio Vanucci e Giovanna Cursi, 54 anni lui e 49 lei. Coppia riccionese che ha sconfitto la cattiva sorte permettendo a Maurizio di vivere due volte. Di superare la malattia degenerativa dei reni che il 54enne ha ereditato dalla madre. Quella ADPKD, nota anche come rene policistico autosomico dominante, che Maurizio ha scoperto di avere a 18 anni, sconfitta lo scorso 27 settembre, quando a Padova è stato sottoposto a trapianto di rene donato dalla compagna di una vita, Giovanna. "L'ADPKD è un mostro che mi sono portato dentro per tutta la vita – spiega Maurizio –. Una malattia degenerativa di cui negli anni avevo parlato solo alla mia famiglia e a mia moglie, in quel 2002 quando ci siamo conosciuti". Un fardello tenuto dentro per oltre vent'anni, che giorno dopo giorno rosicchiava il tempo a disposizione di Maurizio, quel tempo che "mi separava da tre strade: il trapianto, la dialisi o la morte". Un oscuro futuro in cui ad accendere la...