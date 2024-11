Travolto sulle strisce: muore ex consigliere

La Marecchiese si macchia ancora una volta di sangue. La vittima è Massimiliano Crivellari, 48 anni, di Santarcangelo, ex consigliere comunale di Forza Italia. Crivellari è stato investito ieri sera alle 18.30 a Pietracuta, frazione di San Leo, mentre stava attraversando la strada. Secondo le primissime ricostruzioni eseguite sul posto dai carabinieri della compagnia di Novafeltria – che si occupano dei rilievi –, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando, per motivi ancora in via di accertamento, un’auto, una Citroen C3 condotta da un 40enne, l’ha travolto e ucciso. L’ex consigliere comunale ha perso la vita sul colpo, a causa del violentissimo scontro che ha mandato in frantumi anche il parabrezza dell’automobile. Subito dopo lo schianto si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, insieme ai carabinieri, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Crivellari.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. L’uomo che era alla guida della Citroen si è fermato subito dopo lo schianto. Anche lui è stato assistito dai sanitari per essersi sentito male subito dopo l’incidente, a causa dello choc. Sul 40enne che conduceva il veicolo sono stati già effettuati gli accertamenti di rito, tra cui gli esami tossicologici e l’alcoltest (risultato negativo), e adesso rischia un’indagine per omicidio stradale. I rilievi da parte delle forze dell’ordine sono poi continuati per diverse ore lungo la Marecchiese, pur senza mai bloccare il traffico, provocando quindi solo dei rallentamenti per consentire ai militari dell’Arma di operare sulla corsia in cui è avvenuto l’investimento: quella in direzione Novafeltria.

La tragedia si è consumata vicino alla sede dell’azienda Irci, dove Crivellari lavorava (come progettista) da alcuni anni. La notizia della sua morte ieri sera si è sparsa subito a Santarcangelo. Crivellari era molto noto in città, non soltanto per il suo passato di consigl. L’anno scorso la sua famiglia era stata una tra le più colpite dall’alluvione, a Santarcangelo. Crivellari e i suoi familiari erano rientrati a casa dopo 7 mesi.

Francesco Zuppiroli