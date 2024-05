Tre segretari d’albergo per la Società Vacanze

La Società Vacanze Riccione è alla ricerca di tre segretari di albergo che abbiano già esperienza nella medesima mansione. La conoscenza delle lingue straniere costituisce requisito preferenziale. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato per la stagione turistica, a partire da maggio fino al termine di settembre. L’orario di lavoro potrà essere a tempo pieno (dalle 8 alle 15 o dalle 15 alle 23) oppure anche a tempo parziale (dalle 8.30 alle 15.30) e verrà organizzato dai gestori in accordo con chi sarà assunto. Questa inserzione, rivolta a candidati ambosessi, è pubblicata anche nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionali’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi si può contattare l’azienda ai seguenti recapiti: Società Vacanze Riccione, corso Fratelli Cervi 319, Riccione; tel. 348.0918163, mail info@brighotel.com oppure salvatorefullone2021@gmail.com.