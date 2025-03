Trolley e cellulari: l’elenco è lungo

Dai trolley agli occhiali, dalle bici ai cellulari, portafogli e documenti. Sono alcuni degli oggetti rinvenuti nel 2024 e nei primi mesi del 2025, un elenco che conta 1513 (1388 nel 2014 e 150 rinvenuti nei primi due mesi del 2025) oggetti catalogati dall’ufficio dell’Economato preposto alla ricezione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti e rinvenuti da terzi. Di questi circa il 20% viene restituito orni anno al proprietario attraverso il servizio di assistenza. Il magazzino è in via della Lontra in zona Grotta Rossa. Quanto non riconosciuto va all’asta.