Turista da record: fedele alla Regina da 71 anni

Da 71 anni ogni estate Maurizia Camurani da Modena raggiunge quello che ha ormai eletto come il suo luogo dell’anima: Cattolica. Una turista fedelissima alla riviera ed alla Regina in particolare. Un amore con la città che la sindaca Franca Foronchi ha sancito ricevendola a Palazzo Mancini, consegnandole la targa fedeltà e donandole un libro sulla storia di Cattolica. "Sono lieta di consegnare questo attestato di amicizia alla nostra turista fedelissima – commenta la Sindaca Foronchi – abbiamo tanti ospiti che da anni tornano ogni estate nella nostra città. E il filo conduttore di ogni storia è il sentire Cattolica come una seconda casa. Tutti e tutte ci dicono che qui è come stare in famiglia".

Dal luglio del 1953, prima bambina, poi ragazza e infine donna sposata, con marito e figli al seguito, non ha mai saltato un’estate, Maurizia Camurani, ed ha anche scritto un breve racconto in cui ha concentrato tutto il suo amore per la città. Ad accompagnarla, il marito Agostino De Pretis, uno dei due figli, Alessandro, e le amiche e amici cattolichini, Daniela e Miriam Maltoni, Sandro Denicolò, il titolare dei Bagni 30 dove è cliente da sempre e i titolari dell’Hotel Marconi, Mario e Fioretta Prioli insieme con la gestrice Daiana Vancea.

"Cattolica è il mio posto del cuore – racconta Camurani – i miei genitori venivano qui in vacanza dal 1948, hanno cominciato a portarmi quando avevo appena 9 mesi. E da allora siamo sempre ritornati. Un amore che loro mi hanno trasmesso e che io a mia volta ho trasferito ai miei figli Alessandro e Francesco. Ho vissuto anni magnifici e lo spirito di accoglienza è sempre rimasto lo stesso. C’è una grande attenzione al turista. Si creano rapporti di amicizia che diventano affetti veri e profondi che durano tutta la vita".

Luca Pizzagalli