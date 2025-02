Turisti ‘bidonati’ all’hotel Gobbi di Rimini: sequestrati i beni dell’albergatore, sigilli ad una Bmw da 100mila euro

Rimini, 3 febbraio 2025 – Una fiammante Bmw dal valore di 100mila euro. E ancora: un locale adibito a teatro nel centro storico di Forlì, e poi un’abitazione a Gradara, il tutto per quasi mezzo milione di euro.

È l’entità del sequestro eseguito dalla polizia di Stato di Pesaro - Urbino nei confronti dei beni mobili ed immobili di un 30enne di origine albanese, difeso dall’avvocato Valentina Baroni, domiciliato proprio a Gradara.

L’uomo è tra gli otto indagati dalla Procura di Rimini per la truffa dell’ex hotel Gobbi, ma figurerebbe anche in altre inchieste legate sempre alla gestione fraudolenta di strutture alberghiere, quasi tutte in Romagna. ll provvedimento è stato emesso dal tribunale di Ancona – sezione misure di prevenzione, che ha accolto la proposta avanzata dal questore di Pesaro e Urbino. Gli accertamenti patrimoniali e personali eseguiti dalla divisione anticrimine unitamente alla Squadra mobile della questura di Pesaro e Urbino hanno infatti messo in correlazione il 30enne con alcune attività illecite che hanno avuto un notevole sviluppo a partire dal 2018: il giovane imprenditore, attivo nella gestione di alberghi intestati e soggetti terzi compiacenti in provincia di Rimini, riceveva centinaia di prenotazioni e, dopo aver intascato il denaro richiesto dai clienti a titolo di caparra o per l’intero soggiorno, svaniva completamente nel nulla, negando così alle vittime del raggiro la possibilità di fruire dei soggiorni prenotati.

La polizia all'opera: sequestrato anche un veicolo sportivo di elevata cilindrata, una BMW da oltre 150mila euro

Il caso dell'ex hotel Gobbi

I proventi dei delitti commessi venivano fatti poi confluire su vari conti correnti, italiani e stranieri, talvolta collegati a carte di credito ricaricabili, rendendo difficoltoso o addirittura impossibile il rintraccio.

In buona sostanza, si tratta dello stesso meccanismo che aveva mandato in fumo le ferie di oltre 200 clienti dell’ex hotel Gobbi. Giovani, anziani, intere famiglie, nell’estate del 2022, erano arrivate a Rimini carichi di valigie dopo aver versato delle sostanziose caparre per il loro soggiorno all inclusive nell’albergo di via Siracusa, salvo poi ricevere una doccia gelata e scoprire che nell’albergo le camere erano già tutte occupate.

Dei gestori della struttura, ovviamente, nessuna traccia: spariti letteralmente nel nulla, così come i soldi degli sfortunati clienti, depositati attraverso bonifici su 27 conti correnti offshore e carte ricaricabili.

L’inchiesta

L’inchiesta è stata coordinata inizialmente dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli ed è attualmente in capo al pm Daniele Paci.

Nel registro degli indagati figura anche il nome di un 35enne di Torino, che secondo gli inquirenti avrebbe ricoperto il ruolo di prestanome per conto del sodalizio criminale, intestandosi il contratto di locazione dell’hotel Gobbi (la cui attuale gestione nulla c’entra con i protagonisti dell’indagini ed è totalmente estranei ai fatti).

Attraverso il suo legale, l’avvocato Massimiliano Orrù, l’uomo aveva spiegato agli investigatori di essere a sua volta una vittima di un raggiro pianificato da altre persone e di essersi trovato invischiato in quella vicenda suo malgrado.