Un gioco di ruolo in classe per gli studenti che scoprono e raccontano cos’è il 25 aprile

Finalmente abbiamo capito perché il 25 aprile non significa solo stare a casa da scuola. Tutti gli adulti sanno che il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo. È una festa dedicata anche ai partigiani che dal 1943 contribuirono alla liberazione del nostro Paese. In classe la professoressa di storia ci ha proposto una lezione particolare. In realtà la lezione l’abbiamo fatta noi con la tecnica del role playing formativo: a ognuno è stato assegnato un ruolo e con la regia dell’insegnante che ci guidava abbiamo interpretato i personaggi famosi o meno conosciuti che hanno fatto la storia del 25 aprile. Finalmente abbiamo le idee più chiare sull’importanza di festeggiare questo giorno. Questa data rappresenta la fine di un’epoca terribile. Il 25 aprile è una grande festa per tutti gli italiani, anche per noi che non eravamo ancora nati in quel periodo. Non dobbiamo dare per scontata la libertà che abbiamo oggi di pensare, parlare o esprimere le nostre opinioni senza rischiare di subire violenza. Dobbiamo essere molto grati a tutti coloro che hanno dato tutto pur di garantire alle generazioni future una vita migliore.

Classe I A