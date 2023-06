’Un libro per the’ trasloca nel Borgo

Oggi alle 18 si terrà il terzo appuntamento di ‘Un Libro per the’. La rassegna si sposta nel cuore di Borgo San Giuliano (all’Angolo Divino) con Francesca Panozzo che dialogherà con Patrizia de Luca (Università di San Marino) sul suo ‘È presa la decisione di espatriare – storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra’ (Minerva Edizioni). Quella della famiglia Sinigaglia è la storia di una famiglia “normale”, ebraica, piccolo borghese, come ce ne sono altre nell’Italia in trasformazione tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. È una storia che racconta di come sia facile essere esclusi da quella che la maggioranza ritiene essere la “norma”, perdere, nel giro di pochi anni, diritti che si credevano acquisiti e una tranquillità economica e sociale che si dava per conquistata e ritrovarsi soli, braccati, in fuga.