Un mare di novità sulla sabbia. Spiaggia da vivere giorno e notte tra spettacoli, tornei e tanti eventi

Arriva l’estate e sarà un mare di sport. Oggi parte ufficialmente la stagione balneare con i salvataggi che salgono in torretta. È una sorta di fischio di inizio,con i 250 stabilimenti balneari di Rimini pronti ad accogliere i clienti con i loro 50mila ombrelloni e 150mila lettini. E con la spiaggia che diventa sempre più un luogo dedicato allo sport, e non solo al relax. Per chi ama la vacanza attiva le proposte a Rimini abbondano più che mai. Nei bagni tra il 20 e il 150 di Rimini sud ecco Un mare di sport, con più di 100 eventi. Ci saranno tornei di footvolley, beachvolley e beachtennis, ma si potranno praticare sulla sabbia perfino il karate e molti altri sport: il programma completo è su ’Piacere spiaggia Rimini’. Quest’anno poi debutta il torneo di spikeball, nuovo gioco della schiacciata a cura di Cittadinanza onlus: lo sport può essere anche solidarietà.

L’estate non è estate ormai senza il footvolley in spiaggia. Anche quest’estate torna l’appuntamento fisso: il campionato di footvolley si disputerà ogni martedì sera dal 28 maggio fino al 13 agosto sui campi degli stabilimenti Le Spiagge Rimini a Marina centro (bagni 54 e 55). Spiagge sempre più grandi e attrezzati, veri e propri villaggi turistici sulla sabbia. Come il Rivazzurra Village, il maxi stabilimento che riunisce i bagni dal 124 al 128. Qui si possono ritrovare ombrelloni giganti di paglia e lettini matrimoniali, aree per cani con giochi di agility e il calcio biliardo beach. Spostandosi verso Marina centro ecco l’Adriatic village, maxi stabilimento tra i bagni 35 e 37: tra i servizi anche l’area fitness oltre a campi da beachtennis, beachvolley, foot volley, calcetto, teqball e tanto altro ancora. Al bagno Tiki 26 si cammina sulla sabbia con Walk on the beach, un allenamento funzionale adatto a tutti. Divertimento e allenamenti garantiti anche con Un mare di energia, alla sua quarta edizione, in tour dal bagno 1 al 150 tutti i fine settimana da giugno fino ad agosto. Sport e non solo: tornano anche quest’anno gli eventi Un mare di vino e Un mare di fuoco. E quest’anno a luglio, per la Notte rosa, la spiaggia di Rimini si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto al ritmo di Weekend dance.

Per chi vuole vivere le emozioni del mare, anche quest’anno i centri nautici sono pronti a offrire tate opportunità. Non solo pedalò e mosconi a remi, ma tanto altro, a partire da sup e paddle surf. Ma ci sarà anche la possibilità di prendere il largo con barche a vela, catamarani e gommoni, windsurf, surf, moto d’acqua fino ai nuovi wingfoil e surf-foil. Quest’ultima è una tavola da surf elettrica che permette di surfare l’onda innalzandosi, grazie ad appendici chiamate idrofoil, sulla superficie dell’acqua. Si può trovare al centro nautico di San Giuliano mare. Sport sì, ma anche tanti comfort per chi sceglie la spiaggia di Rimini. Da segnalare, tra le tante opportunità, quella offerta al bagno 132: tramite un’app sarà possibile ordinare colazione, peritivo e cena seduti al proprio ombrellone. Sarà una spiaggia sempre più inclusiva quella di Rimini, grazie a tante iniziative tra cui i servizi autism friendly per offrire alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico la possibilità di vivere serenamente la vacanza. Per informazioni www.riminiautismo.it.

Nuova stagione e vecchi guai. Ieri sono arrivati gli esiti del campionamento della qualità delle acque condotto da Arpae, il primo della stagione. Tra le zone in cui sono stati rilevati valori anomali la zona dove si trova lo sfioratore rio Asse nord, a Miramare. Qui scattano i divieti di balneabilità fino a nuove analisi. Valori nella norma nel resto del litorale di Rimini.

Andrea Oliva