Un parco giochi per tutti i bambini

Un nuovo parco giochi inclusivo nel Parco del mare nord a Viserba. Il progetto di riqualificazione del giardino pubblico ‘Maria Rosa Pellesi’ prevede la realizzazione di un’area giochi inclusiva che nelle intenzioni del municipio dovrà creare un nuovo spazio oggi non qualificato, finendo per ricucire il tessuto urbano a ridosso dell’intervento del Parco del mare. È prevista l’installazione di giochi privi di barriere architettoniche e sensoriali, con il contestuale adeguamento dell’area ottenuta con la posa in opera di pavimentazione in gomma colata, sistemazione di marciapiedi e percorsi, oltre alla riqualificazione del verde per un’area già servita dal trasporto pubblico e da parcheggi. Saranno installati anche giochi più ‘raccolti’ che tengono conto delle problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico.