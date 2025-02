Un secolo d’azzurro: una mostra dedicata alla nazionale di calcio

Il Fellini Museum si trasformerà nel tempio del calcio italiano. Un Secolo d’azzurro, si chiama così un viaggio straordinario attraverso cento anni di storia legata al pallone e all’azzurro della nazionale. Dal 13 marzo all’8 giugno prenderanno vita i momenti più belli vissuti in cento anni attraverso i mondiali, i campionati, le grandi sfide e i grandi campioni, da Meazza a Rivera, da Baggio a Del Piero. Nelle sale del Fellini Museum saranno visibili maglie, trofei, cimeli e memorabilia.

Entrando alla mostra si potranno ammirare una straordinaria collezione di cimeli originali. Ci saranno le maglie del calciatori che hanno fatto la storia di questo sport, ed anche i loro scarpini e palloni. Oggetti che spesso rimandano a epoche lontane, a successi intrisi di passione radicati nella storia di un intero Paese e nelle vite di chi li ha vissuti o ammirati. Saranno presenti anche i manifesti delle competizioni internazionali e gli articoli di giornale che hanno raccontato le imprese degli azzurri. Saranno visibili intere bacheche di trofei, gigantografie e documenti esclusivi, tra cui il primo regolamento del gioco del calcio redatto nel 1895.

L’esposizione è suddivisa in più sezioni tematiche. Si parte dalle origini del calcio italiano fino ad arrivare ai giorni nostri. Un viaggio che inizia con gli albori del football, attraversando i trionfi mondiali del 1934, 1938, 1982 e l’ultimo del 2006. Una lunghissima cavalcata che passa per momenti leggendari come la semifinale di Italia-Germania 4-3 ai mondiali del 1970, fino all’ultimo e indimenticabile successo ad Euro 2020. Una menzione a parta la merita la sezione dove sarà possibile ammirare le maglie che hanno segnato le epoche del calcio azzurro, a partire dalla ricostruzione della prima divisa del 1910 fino a quelle indossate dai grandi campioni come Meazza, Rivera, Baggio, Maldini, Del Piero, Totti e Buffon, senza dimenticare le nuove generazioni rappresentate da Donnarumma, Retegui e Daniel Maldini. Tra i cimeli anche il primo pallone in cuoio utilizzato nel 1895 e il ‘Federale’, voluto da Mussolini per i Mondiali del 1934. L’evoluzione del calcio sarà raccontata anche attraverso i trofei più preziosi, come il rarissimo calco in gesso originale della Fifa World Cup, realizzato nel 1973 dallo scultore Silvio Gazzaniga. La mostra è curata da Mauro Grimaldi e promossa da Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti dell’Associazione S. Anna. Partner strategico della mostra è il Rimini Fc.