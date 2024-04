"Velox in via Del Prete per ‘frenare’ le moto"

Il comitato Mare Nord chiede di fare presto in ambito di piano del traffico a Cattolica e invita a intervenire su via Del Prete con modifiche alla viabilità e ai limiti di velocità. "La via è oramai molto pericolosa ed arriva tra poche settimane la stagione estiva – spiega Alberta Molari, presidente del comitato Mare Nord – è necessario intervenire quanto prima. Sappiamo che l’amministrazione comunale vuole applicare il nuovo piano del traffico, annunciato da tempo. Chiediamo di fare presto anche con le modifiche". Ed ecco le proposte: "Per via Del Prete urge un autovelox che possa limitare la velocità di alcune moto, spesso di residenti – continua Molari – Di sera si arriva anche agli 80-90 km/h e non va bene. È troppo pericolosa la circolazione a queste velocità in una zona densamente abitata d’estate, considerando anche che ci sono pista ciclabile, parcheggi, pedoni. Alcune moto sorpassano addirittura invadendo proprio la pista ciclabile". Poi un’ulteriore proposta per una delle principali arterie della zona a mare: "Chiediamo poi di capire quale sarà il futuro di via Del Prete e del suo senso unico – dice Molari – perché crediamo che sia arrivato il momento di ragionare sulla possibilità di riportare il doppio senso di marcia nella via, almeno nel tratto che va da via Ferrara a Corso Italia. Un tratto strategico anche per la zona a mare e per il traffico in direzione Riccione. Infatti, con il doppio senso, si potrebbe ripercorrere la via anche in direzione Nord favorendo il deflusso del traffico da tutta la zona a mare e turistica". La sindaca Franca Foronchi ha annunciato il piano del traffico in attuazione a breve in città. Dopo mesi di attesa pare essere, infatti, giunto il momento di concretizzare tale rivoluzione: zone a traffico limitato, specie di sera, zone 30, parcheggi, piste ciclabili. I cittadini attendono impazienti tali novità. La sindaca ha annunciato anche una presentazione pubblica per tale piano prima di renderlo effettivo.

lu. pi.