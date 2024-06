Via alle danze al Palacongressi

Fine settimana dal sapore latino a Bellaria con il tango argentino che sbarca in città. Al via oggi la 14a edizione dell’’European tango Cup e festival’, l’anticipazione dei campionati mondiali di Buenos Aires, e la 6a edizione del ’Metropolitano tango Europe’. Le danze si aprono oggi nella sede principale dell’evento, il Palacongressi, pronto ad accogliere più di 250 ballerini, provenienti da 28 paesi del mondo. Per quattro giorni la città romagnola diventa protagonista del ballo latinoamericano, ospitando ben cinque campioni del mondo della disciplina. I concorrenti si presenteranno in distinte categorie, tango de pista e tango escenario per i preliminari dei Mondiali. Saranno inece tre le categorie del circuito metropolitano: vals, milonga e tango de pista.