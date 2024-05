Viaggio nella Russia degli zar: l’incontro con Nina Candi

La rassegna ’Libri da queste parti’ torna a Rimini e per questo mese sarà sotto il segno del ’Maggio dei libri’. L’iniziativa, giunta alla 14esima edizione, dal titolo Se leggi ti lib(e)ri, propone come primo appuntamento giovedì (alle 17) nella sala della Cineteca, presso la biblioteca Gambalunga, l’incontro con l’autrice Nina Candi, che presenterà L’ultimo viaggio. Aristotele Fioravanti alla corte dello Zar (da Bologna a Mosca 1475-1485), in dialogo con Massimo Belloni e Marilena Spataro. L’iniziativa è promossa dal Centro per il libro e la lettura per celebrare l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza. Il programma su www.bibliotecagambalunga.it.