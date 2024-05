Vivere Riccione e il ‘viaggio’ di Patricia

Trovare forza per rinascere e riconquistare la propria dignità è possibile. Lo dimostra ‘La via delle notti lucenti’ (Europa Edizioni), firmato da Patricia Carabellese, italo israeliana, residente a Riccione. È dedicata a lei, al suo viaggio nel dedalo dei sentimenti e delle emozioni scaturite da episodi dolorosi, ma anche gioiosi, una pagina dell’inserto de il Resto del Carlino, Vivere Riccione, in uscita sabato. Avvincente e intrigante, il romanzo racconta l’Odissea della poliedrica Patricia, protagonista di singolari avventure, travolgenti amori e momenti amari. L’inserto riserverà spazio anche al bagnino di salvataggio Massimo Morri, per oltre quarant’anni a servizio dello stabilimento balneare 92, che per decenni ha accolto la selezionata clientela dell’Hotel Savioli Spiaggia, dove hanno soggiornato decine di personaggi di fama nazionale. Come sempre non mancheranno le news della Palacongressi.