Zerocalcare disegna un ’Mare di libri’

Dall’intelligenza artificiale fino all’educazione sentimentale. Insieme a Zerocalcare che firma l’immagine dell’edizione 2024, Manlio Castagna, Daniele Aristarco e Azzurra Rinaldi. Ma anche a Sophie Anderson, Kristina Aamand e David Levithan. Torna Mare di libri, il festival dei ragazzi che leggono. Tre giorni in pieno centro storico, dal 14 al 16 giugno, conditi da 40 appuntamenti. Incontri con gli autori, dibattiti e laboratori nei quali i protagonisti saranno loro: i ragazzi che leggono. Apertura, nella prima giornata di venerdì, con Telmo Pievani in Antropocene, un incontro in collaborazione con Anthea nel quale al centro ci saranno la sfida ambientale e il riscaldamento climatico. Anche quest’anno, avrà il suo spazio il Premio Mare di libri con la sua cinquina di narrativa e una nuova categoria, inaugurata la scorsa edizione, riservata alle graphic novel. Il format più classico di eventi sarà quello degli incontri con l’autore e in molti casi l’intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia. Qui a essere protagonisti saranno gli ospiti, di casa nostra e internazionali, come Zerocalcare, Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Davide Longo, Chiara Carminati, Daniele Aristarco e Azzurra Rinaldi. Ma anche Sophie Anderson, Kristina Aamand, David Levithan, Katya Balen, Joana Estrela e Cherie Dimaline. Impossibile perdersi Raccontami un libro perfetto, un torneo a squadre a suon di consigli letterali in cui a sfidarsi saranno quattro addetti ai lavori del mondo dei libri. Libri al centro della scena anche quando a raccontarli saliranno sul palco gli editori. Di scuola e politica, nel format La strana coppia saranno protagonisti Matteo Saudino e lo scrittore Christian Raimo. Tre le serate a teatro. Venerdì 14 andrà in scena Stardust, con Alessia Canducci e Federico Squassabia. Sabato 15 sarà la volta di Nascondino, con Andrea Manuel Pagella, Luca Vernillo De Santis e Tobia Rossi. Domenica sera spazio all’evento di chiusura al Teatro Galli. Una tre giorni in cui un peso specifico importante lo avrà anche il mondo dei laboratori. Si potrà esplorare il cinema con Marco Ponti, Manlio Castagna e Silvia Vecchini. Viaggiare tre le emozioni dell’educazione sentimentale, conoscere il mondo del giornalismo con Alberto Emiletti, e quello del fumetto con Sualzo. Non mancheranno gli speed-date con gli editor. E poi, la grande libreria del festival, punto di incontro, di acquisto e centro nevralgico di firmacopie. Oltre il festival, tornano gli eventi off dedicati agli adulti a Palazzo Buonadrata.