Michelle Hunziker all’Aquafan di Riccione: “La Romagna? Mi sento a casa”

Riccione, 27 giugno 2024 – Michelle Hunziker (foto) è in vacanza in Romagna ed è tornata a divertirsi all’Aquafan di Riccione assieme alle figlie più piccole Sole e Celeste e a un gruppo di amici. Da qualche settimana infatti, la conduttrice televisiva soggiorna in Riviera, precisamente a Milano Marittima.

Hunziker non ha mai nascosto l’amore per questa terra, tanto da dichiarare: “Presto dovrò rientrare ma qua in Romagna mi sento sempre come a casa. Il bello di questa terra è l’accoglienza e la simpatia delle persone che la abitano e ci lavorano. Sono voluta tornare all’Aquafan dopo alcuni anni d’assenza perché si sta proprio bene. Dopo un po’ questo parco mi manca. Qui c’è tanto da divertirsi, a tutte le età”.

Michelle ha voluto provare con gli amici alcune attrazioni, tra le quali Strizzacool e l’adrenalinico M280: il più grande scivolo nella storia del parco: “L’ultima volta che sono venuta non c’era – sottolinea - E’ bellissimo, super pauroso, sono impazzita. Ho deciso di fare questa volta solo gli scivoli più adrenalinici. Da buona svizzera l’Aquafan è sempre stata una tappa fissa della mia estate in Riviera con la famiglia. Mi ricordo le onde della grande Piscina Onde. Oggi non può mancare come tappa nelle vacanze con le mie figlie”.

Il gruppo di amici ha poi provato un po’ tutte le attrazioni come il Kamikaze, Black Hole, Surfing Hill, Speedriul e ultima tappa all’Extreme, il più temuto da Michelle: “Questo mi ha sempre fatto un po’ paura e quest’anno non l’ho fatto. Ci riproverò la prossima volta”. La comitiva ha così trascorso un pomeriggio di divertimento, tra risate e adrenalina.

L’Aquafan è una storica attrazione della Romagna anche per molti vip, che appena possono fanno tappa nella struttura per provare qualche divertimento spesso insieme ai figli o per qualche evento organizzato al suo interno. Ieri pomeriggio a sorpresa è entrata Michelle Hunzicker, ma chissà quali altri visite riserva questa estate 2024.