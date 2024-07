Chi sono i testimoni di nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Rimini, 4 giugno 2024 – Duecento invitati e una coreografia da “mille e una notte” per il “sì” di uno dei volti più amati della tv. Sabato pomeriggio si sposa Simona Ventura. La showgirl e conduttrice televisiva si unirà in matrimonio con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, col quale è legata sentimentalmente da tempo. Per la cerimonia i due hanno scelto il Grand Hotel di Rimini, luogo di grandi suggestioni.

Milly Carlucci (a destra) sarà la testimone di nozze di Simona Ventura che pronuncerà il suo fatidico sì a Rimini

I duecento invitati saranno accreditati, mentre a tenere lontani “reporter” e curiosi penserà un accurato servizio d’ordine. Ma al di là di questo, sarà una cerimonia con poche formalità, perché Simona Ventura vuole che il giorno del suo “sì” sia una grande festa. Mentre abitanti e turisti della riviera saranno impegnati nei divertimenti della Notte Rosa, la coppia vip festeggerà la promessa di matrimonio celebrata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che con la moglie Sandra è stretto amico della coppia.

Come testimoni gli sposi hanno scelto Marco Di Terlizzi lui e Milly Carlucci lei, entrambi carissimi amici di vecchia data. La Carlucci, poi, è stata la “prima testimone – ha raccontato la Ventura alla rivista Chi – anche della proposta di matrimonio”, avvenuta durante una diretta di “Ballando con le stelle”.

Proprio pochi giorni fa è stato celebrato il matrimonio della figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, 37 anni, che ha sposato il principe Fabio Borghese, 58 anni nel borgo medievale di Montevettolini, una frazione di Monsummano Terme in provincia di Pistoia.

L’evento a Rimini si dividerà in due momenti, uno più riservato con lo scambio delle promesse, a seguire la cena e un grande party con tutti gli invitati che, dopo una lunga selezione tra quasi diecimila amici, saranno circa duecento. Il matrimonio fa parte di un’unica festa iniziata il 26 giugno a Milano, che continuerà a Rimini seguendo un filo rosso, per sottolineare l’unione dei due eventi: dalle sculture luminose di Marco Lodola ai video wall di Sergio Pappalettera.

E perché Terzi e Ventura hanno scelto proprio Rimini per celebrare le nozze? Per entrambi la città è un “luogo del cuore”: lui è sempre venuto in vacanza al Grand Hotel, mentre lei, da bambina, era solita trascorrere le vacanze a Riccione e quando ci è tornata insieme al suo Giovanni, ha ritrovato l’aria di casa.

La celebrazione arriva dopo sei anni di relazione e quattro di rinvii: il matrimonio era stato annunciato già nel 2020, ma tra pandemia e vari impegni personali i due non sono riusciti a convolare a nozze per molto tempo. Quest’anno avevano pensato al 29 giugno. Ma la proprietaria del Grand Hotel, Paola Batani, ha suggerito un’altra data, perché quel giorno per la prima volta passava il Tour de France. Ed ecco che siamo arrivati al 6 luglio, sabato. Tra poche ore l’attesa terminerà e finalmente Simona e Giovanni potranno coronare il loro sogno d’amore. La trepidazione è alta, ma i due non sono nuovi alla vita di coppia: lui è al terzo matrimonio, mentre lei al secondo.