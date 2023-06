A Rimini i mister salgono in cattedra Alla Fiera arriva anche Spalletti

Ci sarà anche Luciano Spalletti, l’allenatore campione d’Italia con il suo Napoli, alla Fiera di Rimini dove da oggi e fino a sabato torna ‘The Coach Experience’, manifestazione arrivata alla sua quarta edizione, organizzata dall’associazione italiana allenatori di calcio capitanata dal presidente Renzo Ulivieri. Centinaia di mister di tutta Italia e di ogni categoria seguiranno un ricco programma di aggiornamento tecnico oltre ad alcuni eventi di rilievo, con 40 relatori impegnati tra aula e campo in 67 ore di lezione. Tanti i nomi di spicco del calcio di casa nostra. Tra i ‘professori’ i più attesi sono Filippo Inzaghi, Serse Cosmi, Eusebio Di Francesco, Andrea Stramaccioni, Davide Nicola, Mario Beretta, Giancarlo Camolese, Patrizia Panico, Giambattista Venturati, Francesco Perondi, Antonio Gagliardi. Oltre all’offerta formativa poi sono previsti alcuni appuntamenti qualificanti. Oggi alle 14 è prevista una tavola rotonda, con la partecipazione del presidente della Lnd, Giancarlo Abete e del vicepresidente Aiac, Pierluigi Vossi, su ‘Aiac e Lnd davanti alla riforma del lavoro sportivo’. A seguire la prima edizione del premio La Panchina D’oro, destinata ai nove allenatori vincitori dei rispettivi gironi della serie D. Domani, alle 13, sarà la volta di Ricordando Ventrone, convegno-celebrazione in memoria dello storico preparatore atletico recentemente scomparso, con numerose testimonianze, compresa quella di Antonio Conte, in collegamento diretto. Sabato, poi (alle 12.30) il gran finale della manifestazione, con la premiazione della seconda edizione della Figurina d’oro Panini, concorso social, in collaborazione con Aiac, riservato agli allenatori della serie A, messi a confronto in un tabellone tennistico a eliminazione diretta, determinata dai voti via web di migliaia di appassionati. Dopo Nicola, il vincitore 2023 è risultato Spalletti (che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale). Il tecnico del Napoli campione d’Italia sarà a Rimini per l’occasione, la prima dopo la fine del campionato e la conclusione del legame con il club di De Laurentiis.