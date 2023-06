Al Venustas tocca alle donne In campo Valletta e Grymalska

Il C.t. Venustas tira a lucido i suoi campi per l’evento femminile clou, il torneo da 4.000 euro di montepremi che animerà il circolo di Igea a partire da domani, sabato 3 giugno. Evento di rara importanza con un’ottima entry list. Per classifica spiccano le 2.1 Emma Valletta (C.T. Zavaglia) e Anastasia Grymalska (Beinasco). Grymalska, ucraina naturalizzata presto italiana, ha anche avuto un best ranking appena sopra il 200 (213 nel 2014). "Per una questione climatica abbiamo scelto quest’anno di spostare il torneo da Pasqua a questo periodo dell’anno – spiega la presidente del circolo, Elisa Vandi –. Molte ragazze sarebbero state impegnate nelle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia e direi che lo spostamento ci ha fatto bene. Stiamo chiudendo ora le iscrizioni e ci attesteremo attorno alle 40 ragazze. Un buon numero ma soprattutto un numero non eccessivo che garantisce una qualità media elevata. Le favorite? Diciamo che una finale tra Valletta e Grymalska sarebbe il top, ma per scelta d’affetto e di vicinanza ai nostri campi dico Emma Ferrini (2.4)". Tante le giocatrici giovanissime (Donati, Rolli, Bartoli), così come non mancano i casi di chi è di ritorno dall’esperienza americana al college (la 2.8 Beatrice Letizia). "Lavoriamo da un mese e mezzo sull’area del circolo per renderlo il più accogliente possibile e pronto all’appuntamento – dice il vicepresidente del C.t. Venustas, Fabrizio Timpanaro –. Siamo riusciti a portare i campi a un buon livello e ora non vediamo l’ora di partire". Nell’entry list, dopo Valletta e Grymalska, spiccano per classifica Valentina Lia (2.3), Emma Ferrini (2.4), Anita Picchi (2.5), Sveva Azzurra Pansica (2.6), Bianca Vitale (2.6) e Chiara Bartoli (2.6). Il circolo attende di poter partire e intanto si gode i giovani. "Abbiamo fatto un bellissimo percorso con gli Under 10 e i maestri che li hanno seguiti – dice Vandi –. Siamo campioni regionali Super orange".