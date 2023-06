Due mister ‘riminesi’ a caccia della B

C’è un po’ di Rimini nella finale playoff di serie C. Foggia e Lecco in 180 minuti si sfideranno per raggiungere la serie B, dopo un percorso lunghissimo e a guidarle, in panchina, ci saranno il riminese Delio Rossi e l’ex giocatore del Rimini, Luciano Foschi. Un bel derby per la cadetteria. Una piccola (magari anche magra, eh) consolazione per i riminesi che quegli spareggi promozione in questa stagione li hanno appena accarezzati, uscendo di scena al primo turno. Ma torniamo ai mister ‘di casa nostra’. Rossi, originario di Torre Pedrera, sulla panchina del Foggia si è seduto in corsa ed è stato capace di fare grandi cose. Una garanzia per un club di serie C, dopo un passato non di poco conto nella massima serie. Mister Foschi, difensore del Rimini nella stagione ’92-’93, con il suo piccolo Lecco è stato capace sin qui di stupire tutti. Anche i vicini di casa bianconeri del Cesena.