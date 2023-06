Il Victor riparte da mister Cassani

Dopo la promozione in serie D, un periodo di riposo per poi iniziare a pensare al prossimo campionato. Quella che aspetta il Victor San Marino è un’estate ricca di soddisfazioni, ma anche estremamente calda. Il club della Repubblica, reduce da una vera e propria cavalcata nel campionato di Eccellenza, sta cercando di crescere dal punto di vista societario (e quindi di budget), ma anche da quello prettamente sportivo. Confermatissimo sulla panchina dei titani l’allenatore Stefano Cassani che in Repubblica non hanno nessuna intenzione di lasciarsi scappare. Poi si inizierà a mettere mano alla squadra, tra una scadenza e l’altra. A partire dall’iscrizione al prossimo campionato di serie D che i biancazzurri giocheranno da matricola. Insomma, le vacanze a San Marino sono già finite per la società del presidente Luca Della Balda.