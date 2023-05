La rinascita di Lucia Bronzetti "Per me è il giorno più felice"

"Sono strafelice. E voglio ringraziare il mio team per questo successo", dichiara Lucia Bronzetti, visibilmente commossa, al momento delle premiazioni sulla terra rossa di Rabat. Sì, perché è lei a portare a casa il trofeo nel Wta 250 ‘Grand Prix Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryen’. Ed è la sua prima, storica vittoria nel circuito maggiore, lei che aveva disputato soltanto un’altra finale – però perdendola – l’estate scorsa a Palermo. Questa volta il risultato le ha invece sorriso (6-4, 5-7, 7-5 sull’austriaca Julia Grabher, n. 74 al mondo). Un match intenso, caratterizzato da continui saliscendi emotivi. Nel primo set si rivela decisivo il break piazzato al settimo gioco, break poi custodito senza eccessivi patemi (41’ la durata della frazione iniziale). Tanti invece i rimpianti nel secondo set, per l’allieva di Francesco Piccari. Un set che aveva visto Lucia andare a servire sul 5-4 per chiudere la pratica, ma quel game lo porta via l’austriaca, che si vede consegnare il punto del 5 pari grazie a un ‘over rule’ dell’arbitro. In un interminabile 11esimo game la Bronzetti non sfrutta ben 4 palle-break, quindi cede il servizio e ogni decisione è così rinviata al terzo set. Qui il vento pare spirare a favore della Grabher, che va avanti 3-1 e 40-0, con l’azzurra in evidente difficoltà. Ma il tennis ci ha abituato a improvvisi capovolgimenti di fronte ed ecco che Lucia, d’incanto, strappa il servizio all’austriaca e infila altri tre games, ritrovandosi sopra 5-3. Sul 5-4 va nuovamente a servire per il match e com’era successo nel set precedente non chiude il discorso (5-5). Potrebbe essere un brutto, bruttissimo segnale per la Bronzetti, che invece non si scompone e può poi lasciarsi cadere a terra sul primo match-point. Ora il Roland Garros, con il sorteggio che non è stato benevolo: le toccherà infatti la tunisina Ons Jabeur, n. 7 in quel ranking Wta che domani vedrà Lucia risalire in 65esima posizione.

alb. cresc.