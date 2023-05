La Virtus si regala Coppa Titano e Conference League

Tre gol prima di alzare la coppa al cielo. Tocca alla Virtus prendersi la Coppa Titano e, di conseguenza la Conference League. In finale la squadra di mister Bizzotto rifila tre reti al Tre Penne (3-1), prima di fare partire la festa. La firma sul match la mettono Ciacci dopo appena sei minuti, poi l’ex Rimini Buonocunto e Pedrini. Tanto che, poi, a poco serve il gol di Badalassi al Tre Penne. Il club di Acquaviva non aveva mai vinto né Coppa Titano, né campionato sammarinese. Eppure, il rinnovato progetto tecnico avviato nelle ultime stagioni ha portato rapidamente i neroverdi a competere con le migliori squadre del Titano e, con la Coppa, a interrompere un periodo durato otto anni nei quali solo Folgore, Tre Fiori, La Fiorita e Tre Penne sono riuscite ad alzare trofei al cielo di San Marino. Un successo che per la Virtus vale anche la qualificazione alla prossima Conference League.