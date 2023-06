L’Academy saluta Giulia Domenichetti

Si dividono le strade della San Marino Academy e di Giulia Domenichetti, che lascia la guida della prima squadra femminile dopo una stagione. Un matrimonio finito con buona pace di tutti considerando che dalla Fsgc fanno sapere che "la due parti hanno deciso di interrompere il rapporto in maniera consensuale". A Domenichetti vanno "i ringraziamenti della società – scrivono dal Titano – per il lavoro profuso in questa stagione, lavoro che ha consentito alla squadra di centrare l’obiettivo salvezza con buon anticipo. A ciò si aggiungono i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera". Inizia quindi davvero un nuovo ciclo per l’Academy considerando che appena qualche settimana fa il club della Repubblica aveva salutato anche il direttore sportivo Francesca Lanotte.

Per affidare, appena qualche giorno dopo, l’incarico ad Angelo Novelli. A lui ora il compito di programmare il prossimo campionato di serie B delle biancazzurre. A partire da una nuova guida in panchina. Il campionato si è appena concluso (domenica scorsa le titane hanno giocato l’ultima della stagione sul campo della Ternana), ma in casa Academy ormai da un po’ i fari sono decisamente puntati sul futuro. Ricominciando, magari, a puntare alla massima serie.