Rovigo, per sottrarsi alla multa offre 100 euro agli agenti: “Prendetevi un caffè”. Arrestato

Rovigo, 28 aprile 2023 – L’irrazionale fatto è successo nei giorni scorsi nel territorio della Provincia di Rovigo. Gli agenti della Squadra Volante della questura rodigina, durante un posto di controllo, hanno provveduto a fermare un cittadino straniero che, alla richiesta di esibire la patente di guida, ha dichiarato di averla dimenticata a casa.

A seguito, però, gli agenti hanno accertato che l’uomo in realtà non era in possesso di un documento di guida, provvedendo così a verbalizzare la violazione.

A questo punto l’uomo, per sottrarsi alla multa, con fare amichevole, si è avvicinato agli agenti offrendo due banconote da 50 euro e aggiungendo la frase “prendetevi un caffè”.

Al netto rifiuto dei poliziotti, l’uomo, dopo vari tentativi, ha lanciato i soldi sul cruscotto della volante, con conseguente arresto nei suoi confronti da parte degli agenti, per il reato d’istigazione alla corruzione.

Il cittadino straniero è rimasto a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto la convalida dell’arresto. Il giudice del tribunale di Rovigo ha provveduto successivamente a convalidare la misura cautelare nei confronti dell’imputato, prevedendo l’obbligo di dimora nel Comune di Padova.