Porto Tolle, lettere di minacce al sindaco: “Vado avanti a testa alta”

Porto Tolle, 03 maggio 2023 – A poco meno di due settimane dalle elezioni amministrative, una notizia che funesta la campagna elettorale. Bersaglio di alcune lettere anonime il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, che il 14 e 15 maggio si presenterà alle elezioni amministrative comunali per la conferma con la propria ‘lista civica Pizzoli sindaco’. In merito ai contenuti delle missive ricevute dal primo cittadino, sarebbero minacce dirette, come spiega lui stesso: “E’ un giorno triste per molti motivi, uno in particolare lo voglio condividere con tutti voi, anche se mi sono già rivolto alle forze dell'ordine. In questi ultimi tempi - spiega Roberto Pizzoli - mi sono arrivate diverse lettere anonime, anche con minacce molto serie, ma non ho mai voluto parlarne perché non volevo dare risalto a qualche pazzo, oggi però stanno arrivando a casa di diverse persone altre lettere di diffamazione che toccano me, i miei affetti e la mia onestà. Se oggi fare politica – prosegue il sindaco – cercare di dare il proprio contributo al proprio paese è essere oggetto di questo anche a Porto Tolle, sinceramente mi viene da vomitare e mi fa pensare: questo è il Paese che voglio lasciare ai nostri figli? Con persone che ti vogliono fare del male e si inventano tutto e di più per cosa? Io sono questo, chi mi conosce lo sa, sono onesto come mi ha sempre insegnato la mia famiglia e ho sempre difeso il bene di tutti. Spero che trovino chi sta facendo tutto questo, io nel frattempo non vi chiedo nulla di più che credere in me - conclude Roberto Pizzoli - perché davvero in questi momenti ti viene voglia di mollare tutto”.

Solidarietà da parte di sindaci polesani

Lettere di minacce, che una volta rese pubbliche dallo stesso primo cittadino, hanno portato una serie di messaggi di solidarietà da diversi sindaci polesani e non solo. Il sindaco Roberto Pizzoli ricambia con: “Un grazie di cuore sincero a tutti, colleghi, amici e conoscenti per la solidarietà e la stima nei miei confronti, alle forze dell'ordine che sono a conoscenza di tutto per la disponibilità. È dalla scorsa estate – rivela Pizzoli - che ricevo minacce e intimidazioni, tenendo tutto per me per non preoccupare nessuno, ma ieri non è stata toccata solo la mia onestà, importante come poche cose nella mia vita, ma anche i miei affetti, questo fa più male. Con questa precisazione è con le indagini in corso chiudo definitivamente questa parentesi”.