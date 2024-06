Tromba d’aria a Melara, case allagate e tetti scoperchiati. Camion ribaltato dal vento

Melara (Rovigo), 13 giugno 2024 – Un pomeriggio di grande paura nel Comune dell’alto polesano. Una tromba d’aria fortissima ha colpito il territorio di Melara poco dopo le 17 di ieri, mercoledì 12 giugno.

Tetti scoperchiati, allagamenti e danni nella zona di Santo Stefano. Un camion si è addirittura ribaltato per le raffiche di vento violentissime che si sono abbattute anche lungo la strada regionale 482. Illeso l'autista, per lui solo tanta paura.

Cosa è successo

Attimi di vero terrore al passaggio della tromba d’aria, con le famiglie che si sono viste scoperchiare le proprie abitazioni poste lungo la via Pagana. Si sono verificati anche alcuni allagamenti a case e garage.

Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute da Castelmassa e Rovigo, si sono dotate anche dell’autoscala per mettere in sicurezza le case. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite anche nella mattinata di oggi. Nessuna persona è rimasta ferita. A seguire le operazioni e dare supporto ai cittadini la sindaca di Melara, Anna Marchesini.