Basket Esordienti, Virtus Bologna vince la quarta edizione del Torneo Alfasigma

Virtus Bologna si aggiudica la quarta edizione del Torneo Alfasigma, appuntamento fisso di settembre realizzato grazie al supporto di Alfasigma e ospitato presso Casa Virtus Alfasigma nella Palestra Porelli di Bologna. Il torneo si è concluso domenica mattina con le finali terzo-quarto e primo-secondo posto, che hanno visto i giovanissimi di Virtus Bologna alzare la coppa seguiti da International Imola, Pol. Pontevecchio e Cus Parma.

Un torneo quadrangolare, punto di riferimento per ogni inizio di stagione del settore giovanile, in particolare del gruppo Esordienti, rappresenta per il mondo virtussino il primo passaggio di crescita per i piccoli atleti del Minibasket al mondo della pallacanestro dei “grandi”.

Alfasigma, da sempre impegnata nella promozione dello sport e nel sostegno dei giovani, ha deciso di rinnovare anche quest’anno il proprio supporto a questo appuntamento sportivo. Per Alfasigma, infatti, la passione si traduce in un impegno costante nel sostenere la cultura, lo sport, l'arte e la divulgazione scientifica, perchè il benessere delle persone dipende non solo dalla salute, ma anche dalla qualità di vita e dall'ambiente in cui si vive.

In omaggio ai partecipanti anche il nuovo prodotto Dicloreum ICE, schiuma frizzante cosmetica ad effetto ghiaccio, studiata per favorire il benessere della pelle in caso di affaticamento muscolare, piccoli traumi e lievi contusioni che possono capitare durante le attività quotidiane e sportive.

Inoltre, Alce Nero ha offerto la merenda a tutti i partecipanti durante le giornate del torneo.