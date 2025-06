Escursioni e laboratori sulle orme della scienza

L’Appennino da vivere a trecentosessanta gradi nei mesi estivi con un approccio scientifico e didattico, per accendere la scintilla della curiosità soprattutto nei ragazzi. Esplorare, scoprire e condividere sono i tre verbi "forti" di Sonia Spalletti, da oltre 20 anni guida ambientale escursionistica, che con il brand "Metanatura" ha forgiato una proposta di escursioni e laboratori – tutti gratuiti ma su prenotazione – che copre l’intera estate del nostro Appennino, da fine giugno fino ad agosto inoltrato. Lei è bolognese di San Lazzaro, ma in estate Fanano e Sestola diventano la sua casa. Cresciuta come guida nei più importanti musei dell’Emilia-Romagna (il museo del patrimonio industriale, della civiltà contadina e della preistoria di Bologna), Sonia è una ex insegnante di laboratorio di chimica e come esterna è la referente didattica in Italia per il Gruppo Granarolo. "Nasco nei musei – racconta – ma la mia attività è soprattutto quella all’aria aperta. In questi 20 anni ho organizzato camp estivi, uscite didattiche, eventi pubblici. Lavoro con i ragazzi da sempre, mi piace pensare di poter dare loro qualche strumento in più accendendo la loro curiosità. Sono una guida, ma non nel modo classico che uno si aspetta. La mia è un’impronta scientifica, legata al mondo della tradizione, alla fisica e all’ambiente. E d’estate nell’Appennino modenese ho trovato il mio habitat naturale. La cosa più importante delle proposte di ’Metanatura’ è che sono tutte gratuite, per far sì che vengano fruite anche da persone incuriosite dagli aspetti più scientifici".

Per l’estate del 2025 la data da segnare è quella di domani, sabato 28 giugno giorno dell’inaugurazione, presso la Rocca di Sestola, di Aires, il nuovo Centro Internazionale di esperienze su atmosfera, cambiamenti climatici e ambiente gestito dal Comune che coinvolge anche Cnr, Aeronautica Militare, Regione ed Ente Parchi. All’interno di Aires è prevista una parte sostanziosa dell’attività di Metanatura che tutti i martedì (15, 22 e 29 luglio, 5 e 12 agosto) proporrà dei laboratori scientifici sul clima che cambia, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. "Si potrà sperimentare e giocare – prosegue Sonia Spalletti – ma non solo perché l’offerta dei laboratori sarà molto varia: il 16 luglio alle 16,30 c’è ’Casaro per un giorno’ in cui studieremo il percorso dal latte al formaggio, il 23 ’Caramelle gommose alla frutta’ in cui approfondiremo il procedimento da cui nascono le caramelle, il 30 ’Estrazione del Dna dal Kiwi’, il 6 agosto ’Polvere di stelle’ in cui faremo delle magliette a tema stellare e il 13 agosto ’Campane a vento’ per costruire campane con i sonagli, questi ultimi due laboratori dedicati ai più piccoli. Per proporli gratuitamente mi sono appoggiata ad aziende, made in Italy come il Gruppo Granarolo, Novi per la cioccolata, Ravazzi per le caramelle".

Non mancano poi le escursioni a completare l’offerta estiva di Metanatura: il 27 luglio, poi 3, 9, 10 e 24 agosto ecco le escursioni guidate a "Nebbia all’Alpe" dalle 9,15 da Capanno Tassoni attraverso il percorso creato fra i campi e il bosco dal gruppo dei volontari Mattinvalle con le installazioni legate alla transumanza, circa 9 chilometri immersi nella natura, fra il pascolo dei greggi e l’attività dei pastori che preservano la biodiversità dell’alta Valle dell’Ospitale.

"La cosa fondamentale – conclude Sonia, che su Facebook è alla pagina ’Metanatura Sonia Spalletti’ e su Instagram è ’Metanaturaga’ per tutte le info – è la prenotazione che è obbligatoria fino ad esaurimento posti, per poter rendere un servizio di qualità, gestendo al meglio i gruppi di ogni laboratorio o escursione".

Davide Setti