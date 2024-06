A Bologna apre l'Info Point Salva Casa

In risposta al “decreto Salva Casa” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2024, n. 69, Confabitare, associazione dei proprietari immobiliari, ha inaugurato a Bologna gli Info Point Salva Casa, lo sportello che offre attività di informazione, consulenza e assistenza ai proprietari immobiliari di Bologna e provincia, aiutandoli a conformarsi alle nuove disposizioni legislative. «L'Info Point è un punto di riferimento indispensabile per chi vuole sanare piccole irregolarità edilizie e rimettere i propri immobili sul mercato - commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare -, il decreto permette di intervenire su difformità che bloccavano le compravendite, rendendo il mercato immobiliare più dinamico e accessibile. I nostri esperti offrono un servizio di informazione dettagliata sul decreto Salva Casa, e seguono i proprietari che intendono sanare le irregolarità edilizie contemplate dal decreto come ad esempio la regolarizzazione di soppalchi, verande, tramezzi e pareti in cartongesso che spesso impedivano la vendita degli immobili». Non si tratta di un condono: il decreto affronta quelle piccole problematiche che tenevano bloccati più della metà del patrimonio nazionale. L’info Point Salva Casa di Confabitare è attivo presso la sede di Bologna in Via Marconi 6/2 o al numero +39 051 270444 durante l'orario di ufficio. Rivolgersi al personale qualificato dell'Info Point Salva Casa di Confabitare può accelerare il processo di vendita o acquisto di un immobile, sfruttando al meglio le nuove disposizioni legislative.