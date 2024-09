Affitti turistici: Confabitare chiede la convocazione di un tavolo

Negli ultimi anni, Bologna è diventata una delle mete turistiche più popolari in Italia, ma l'aumento del turismo ha creato nuove sfide, soprattutto per la gestione delle politiche abitative. Confabitare ha chiesto al Comune di convocare un tavolo di confronto con le associazioni dei proprietari per affrontare il tema degli alloggi transitori sottolineando l'urgenza di risolvere la mancanza di case per i residenti e ricordando che la promessa di 10.000 nuovi alloggi del Comune non è stata mantenuta. «I proprietari che affittano a turisti contribuiscono all'economia cittadina e non dovrebbero essere visti come un problema - sostiene Zanni -. La collaborazione tra Comune, residenti e proprietari potrebbe portare a un equilibrio tra turismo e esigenze abitative». Il TAR della Toscana - Sezione Prima, emessa il 10 luglio 2024, ha emesso una sentenza significativa nel contesto del lungo dibattito sulle locazioni brevi che sottolinea l'importanza di bilanciare le esigenze dei proprietari con quelle della comunità. Inoltre, è importante che il Comune sviluppi politiche abitative che non solo rispondano alla domanda immediata, ma che siano sostenibili a lungo termine. «Il Comune sembra adottare politiche che ostacolano chi desidera destinare i propri immobili a questa forma di locazione. Questa situazione non solo limita le opportunità di reddito per i proprietari di immobili, ma impedisce anche alla città di accogliere adeguatamente i visitatori, potenzialmente danneggiando il settore turistico locale. Le locazioni brevi, infatti, sono utilizzate per il turismo, e anche per motivi lavorativi, rispondendo a una domanda flessibile e temporanea che è fondamentale in una città dinamica come Bologna per questo si auspica di raggiungere un protocollo d’intesa che permetta una gestione adeguata dei flussi turistici e lavorativi, garantendo al contempo il rispetto della proprietà privata e il diritto dei proprietari a trarre un reddito dai propri immobili», commenta Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare.