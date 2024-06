"Banca Dati Cohousing": nuovo progetto

Confabitare ti invita a partecipare ad un ambizioso progetto: la grande "Banca Dati Cohousing". Confabitare vuole infatti conoscere quante persone sono realmente interessate a comprendere meglio la nuova soluzione abitativa del Cohousing per sviluppare progetti e iniziative dedicate a questo nuovo importante fenomeno abitativo. Confabitare sta preparando inoltre una serie di eventi nelle principali città italiane dove diffondere la cultura del cohousing e dove iniziare a censire tutti quei Comuni e relativi gruppi di cittadini desiderosi di intraprendere questa pionieristica nuova strada dell’abitare, un’iniziativa che contemporaneamente innescherà anche una nuova grande riforma urbana delle nostre città. Per governare questo imponente fenomeno di cohousing, Confabitare si offre di studiare, in collaborazione con il ministero competente, una semplice piattaforma legislativa che permetta alle amministrazioni comunali locali di poter applicare delle deroghe edilizie semplici e snelle, allo scopo di favorire le modifiche immobiliari necessarie per trasformare un qualsiasi fabbricato in un intervento di cohousing, sia in fase di ristrutturazione su edifici già esistenti, sia su nuove iniziative costruttive. Se partecipi, sarai inserito in una lista per essere aggiornato sulle future iniziative che corrispondono alle tue esigenze. Per partecipare, vai sul sito www.confabitarecohousing.it e compila il modulo “Banca Dati Cohousing”, oppure invia una mail a riccardo.fioravanti@confabitare.it con scritto in oggetto “Banca Dati Cohousing”. Per vedere il sito clicca il link: https://confabitarecohousing.wordpress.com/. Se partecipi, sarai inserito in un elenco per essere aggiornato sulle future iniziative che corrispondono alle tue esigenze.