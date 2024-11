Cos'è il fondo patrimoniale e quali beni comprende

Il fondo patrimoniale consente a ciascuno o ad ambedue i coniugi, ovvero a un terzo, di "imprimere" un vincolo di destinazione ai beni: essi, cioè, devono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi. I beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai soli creditori che siano tali in relazione ad obbligazioni contratte per far fronte ai bisogni della famiglia. Anzitutto è necessario che sussista un vincolo matrimoniale. Inoltre, possono essere costituiti in fondo patrimoniale solo determinati tipi di beni: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. È bene precisare che è possibile che i coniugi convengano che i beni conferiti in fondo patrimoniale rimangano di proprietà anche di uno solo dei coniugi mentre l'amministrazione degli stessi è regolata dalle norme sulla comunione legale dei beni. Questo strumento, quindi, consente all'imprenditore o a colui che esercita una libera professione, di proteggere i propri beni dall'aggressione dei creditori tutelando così la propria famiglia. Si precisa che la sopra citata tutela si consolida solo dopo un determinato periodo di tempo: l'ordinamento consente ai creditori del disponente (se esistenti) di impugnare l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, gravando sul debitore l'onere di provare che l'atto in questione non è lesivo degli interessi dei creditori procedenti.