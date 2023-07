CRIF e Confabitare presentano “Affittabile” la nuova carta in più per affittare casa

La perdita di potere d’acquisto dovuta all’alta inflazione, insieme alla difficoltà nel rimborsare mutui ed accenderne di nuovi a causa dei tassi elevati, portano molte famiglie a rivolgersi al mercato dell’affitto piuttosto che a quello della compravendita di case. Di conseguenza, si assiste ad un “affollamento” sulle locazioni a causa di un eccesso della domanda che, vista la rigidità dell’offerta, porta ad un aumento della tensione abitativa e dei canoni di affitto. Con una crescita media del canone di affitto di oltre il 25% nelle principali città metropolitane del nostro paese, la ricerca di una casa può essere un percorso irto di ostacoli per chi non possa permettersi un canone elevato e debba competere per le spesso troppo poche abitazioni disponibili. A peggiorare le cose, c'è la sempre più accentuata incertezza dei proprietari, che rischiando di ritrovarsi con un locatario inadempiente, sono portati a richiedere garanzie sempre più importanti o a destinare i propri immobili agli affitti brevi. Inoltre, la capacità finanziaria delle famiglie potrebbe indebolirsi ulteriormente nei prossimi mesi. Secondo Nomisma, la quota di famiglie che nel prossimo anno prevede di avere difficoltà nel pagare il canone di locazione si attesta al 34,8% (+3% rispetto al 2022). In un mercato immobiliare sempre più complesso e nell'attuale clima economico di incertezza, il momento della ricerca di una casa da parte degli inquilini e, sul fronte opposto, di un nuovo inquilino per i proprietari può portare con sé molti dubbi e tensioni. «È proprio per aiutare proprietari e inquilini ad affrontare al meglio questa fase che CRIF ha lanciato “Affittabile”, un servizio che offre a chi cerca una casa in affitto un report dettagliato sulla sua affidabilità come pagatore e sul canone di affitto sostenibile, in base ai dati del suo conto corrente e alle informazioni pubbliche e creditizie. “Affittabile” permette agli inquilini di dimostrare la propria affidabilità, offrendo una rassicurazione in più ai proprietari» - commenta Beatrice Rubini, Executive Director della linea Mister Credit di CRIF. «Confabitare è impegnata a migliorare la situazione abitativa in modo che tutti abbiano accesso a un alloggio sicuro e crediamo che la convenzione stipulata con CRIF vada in questa direzione. “Affittabile” può aiutare ad aumentare la fiducia tra futuri inquilini e proprietari degli immobili in affitto, mostrando tutte le informazioni importanti sull’affidabilità dell’aspirante conduttore in un unico documento facile da consultare» - conclude Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare. Nel mercato immobiliare attuale, un documento che mostra in modo oggettivo l'affidabilità di un potenziale conduttore può rappresentare la soluzione per ripristinare la fiducia tra le parti e rilanciare il sistema degli affitti.