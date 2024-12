Ex AMGA candidata per la rigenerazione urbana «Sarà la nuova area green d’ingresso

Il Comune di Ferrara ha da poco candidato al Bando regionale Rigenerazione Urbana 2024 un progetto inerente all’area Ex AMGA. L’ampia zona si trova all’inizio di via Bologna, in una delle vie di accesso della città, a pochi passi da Porta Paola e dal sistema delle mura cittadine. Nel 2021 era già stato demolito lo stabile presente, dismesso e inagibile dai tempi del sisma (2012). Ora il percorso di rigenerazione e riqualificazione urbana prosegue. Il procedimento di bonifica all’area Ex AMGA darà forma a una nuova area verde a pochi passi dal centro storico, che creerà un cono visivo da via Bologna alle Mura e casa dell’Ortolano, corte colonica presente nel sottomura Sud recentemente recuperata per finalità turistiche e educative. L’intervento complessivo è di 2 milioni e mezzo, di cui 1,250 milioni euro saranno a carico del Comune e 1,250 milioni di euro - se il progetto risulterà vincitore - intercettati dal Bando Rigenerazione Urbana. Il nuovo progetto, su proposta del vicesindaco con delega ai lavori pubblici, prevede la bonifica dell’area e la creazione di un parco attrezzato, e creerà un ampio passaggio pedonale verde che collega il vallo delle mura con la città, migliorando l’accesso al centro storico e valorizzando la Porta Paola. Questo passaggio non solo faciliterà l’accesso per i cittadini, ma rende l’area più attraente per i turisti e ciclisti, valorizzando il cicloturismo e promuovendo uno stile di vita sostenibile. Il nuovo progetto prevede la bonifica dell’area e la creazione di un parco attrezzato, che offrirà un nuovo accesso pedonale alle Mura e permetterà di riconnettere la città al vallo verde. Questo intervento non solo valorizzerà l’aspetto paesaggistico della zona, ma migliorerà anche la qualità ambientale con nuove piantumazioni (fitodepurazione naturale), percorsi pedonali e ciclabili, e un sistema di raccolta e gestione sostenibile delle acque piovane. Sarà un’occasione ulteriore per coinvolgere i cittadini attraverso processi partecipativi che definiranno l’uso degli spazi rigenerati, così come già è stato fatto per la riqualificazione di piazza Cortevecchia. L’area sarà un punto strategico anche per i turisti, trovandosi vicino al parcheggio Kennedy, importante punto di approdo per chi vuole visitare Ferrara. Un nuovo percorso verde li accompagnerà direttamente alle Mura e al centro storico, offrendo un’esperienza nuova per vivere Ferrara tra natura e patrimonio storico, culturale e architettonico.