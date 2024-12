Ex Bocciofila di San Bartolomeo, ci siamo «Altri 150mila euro per ultimare il vecchio bar»

La prima pietra di inizio cantiere era stata posata un venerdì 13 dell’anno scorso. Ma all'ex bocciofila di San Bartolomeo in Bosco, a differenza di ciò che è credenza popolare, la data ha portato fortuna. È quasi ultimato, infatti, il cantiere degli stabili che erano in disuso da anni e in avanzato stato di degrado, un tempo adibiti a bar e sala polifunzionale. Il cantiere era stato affidato alla ditta “Cma Costruzioni S.r.l”. I lavori, all’inizio, prevedevano la demolizione e conseguente ricostruzione della sala polifunzionale, la riqualificazione del locale in precedenza a uso “bar” e, all’esterno, la perimetrazione delle aree di pertinenza e l’eliminazione delle barriere architettoniche, per un investimento complessivo di 805mila euro, di cui 715mila finanziati dal Pnrr e 90mila dal Comune di Ferrara. Al termine dei lavori, però, l’Amministrazione comunale ha deciso di non fermarsi: sono stati investiti altri 150mila euro per ultimare l’edificio “bar”, che doveva essere inizialmente consegnato al grezzo. Con questo nuovo slot, invece, si stanno completando e rendendo accessibili i servizi sanitari e si sta predisponendo una rete di scarico per la futura utilizzazione dei locali come bar. Ma non solo, gli addetti ai lavori hanno anche pulito e ritinteggiato le strutture metalliche nella sala verso l’area giochi, si sono occupati della rasatura e tinteggiatura di tutte le pareti interne, del rifacimento completo dei pavimenti di entrambe le sale e posa di pavimento e rivestimento nei bagni. Sta anche venendo realizzato un impianto elettrico, un impianto di climatizzazione, un impianto antintrusione con telecamere. Infine, fuori dalla ex bocciofila, si sta risanando l’area antistante il fabbricato su via Moggi, con eliminazione dei blocchi in calcestruzzo che limitavano il passaggio e rifacimento del marciapiede esterno in calcestruzzo con finitura antiscivolo al quarzo per la bussola d’ingresso. Insomma, la ex bocciofila è quasi pronta per tornare il fulcro della vita della frazione e presto sarà nuovamente a disposizione dei cittadini. «La bocciofila di San Bartolomeo in Bosco - afferma l’assessore con delega alle Frazioni Nicola Lodi - rappresentava un luogo fondamentale di incontro e socialità per i cittadini della Frazione. Ormai ci siamo quasi: San Bartolomeo avrà di nuovo un punto di aggregazione per tutte le età. Grazie ai fondi del Pnrr abbiamo finalmente modo di mettere a punto un’opera di rigenerazione senza precedenti e, con i fondi aggiunti dal Comune, le realtà interessate potranno da subito usufruire degli spazi».