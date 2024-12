Ferrara, visione e programmazione negli eventi

Visione, programmazione e riappropriazione degli spazi urbani si esplicitano anche nella ricca programmazione che in questi anni sta caratterizzando Ferrara. La programmazione nel 2025 conterà a oggi quasi 300 eventi (erano 150 due anni fa), confermando una importante mole di iniziative che animeranno Ferrara e il suo territorio. Il già lungo elenco potrebbe ovviamente ancora salire, con nuove e importanti integrazioni. «Ferrara, in questi ultimi anni e grazie a un chiaro indirizzo politico, è diventata il centro propulsivo di una ricchissima serie di manifestazioni, concerti, iniziative e rassegne, con eventi che vanno a coprire tutto l’arco dell’anno e intercettano un pubblico differenziato. In più, abbiamo voluto animare più parti della città, grazie a un’importante operazione di riqualificazione e rigenerazione di luoghi abbandonati o nel tempo degradati», afferma il sindaco Alan Fabbri. «Ora Ferrara è conosciuta in tutta Italia come città indubbiamente bella e accogliente, che organizza e ospita eventi che coprono tutti i settori, dallo sport alla cultura, dalla gastronomia alla musica. A Ferrara c’è sempre qualcosa da vedere e da fare: l’agenda è raddoppiata rispetto a qualche anno fa. Cresce anche il numero di chi la sceglie per rimanerci più giorni, con un + 20% di pernottamenti rispetto al 2019. Questo fa parte di una visione programmatica per rendere Ferrara sempre più conosciuta, apprezzata e attrattiva economicamente», conclude il primo cittadino Fabbri. L’amministrazione comunale, con il supporto e il lavoro di tantissime realtà organizzative, associazioni e imprese, ha creato un programma che spazia dalla cultura alla musica, dall’enogastronomia al divertimento, dagli eventi fieristici a quelli sportivi. Molti gli appuntamenti che celebrano la storia e l’identità della città, affiancati da nuovi format, nell’ottica di una più ampia valorizzazione del territorio. LE CONFERME Ferrara si conferma capitale della cultura e dei grandi eventi con forte attrazione turistica come il Ferrara Summer Festival, che per oltre un mese, dal 9 giugno al 27 luglio, animerà la città con concerti e spettacoli di rilevanza internazionale, e il Ferrara Buskers Festival, tra il 27 e il 31 agosto. Il Palio di Ferrara sarà il 31 maggio, mentre il magnifico corteo sarà la settimana prima, il 24, con la presentazione dei campioni. Anche Interno Verde, in programma il 10 e l’11 maggio, offrirà un viaggio intimo e suggestivo nei giardini nascosti della città, un’occasione unica per scoprire luoghi normalmente inaccessibili. Confermata è anche la Notte Rosa, in programma dal 20 al 22 giugno, e Internazionale a Ferrara, un weekend con giornalisti e scrittori di tutto il mondo, il 3, 4 e 5 ottobre. LE NOVITÀ Tra le novità spiccano iniziative come la 25a settimana internazionale Coppi e Bartali, amata manifestazione ciclistica il cui avvio partirà proprio da Ferrara dopo ben 25 anni, in previsione il 24 e 25 marzo in centro storico; lo SpencerHill Festival, atteso dal 5 all’8 giugno tra il centro storico e la darsena. La seguitissima iniziativa ha scelto la città estense come prossima tappa (si tratta della 22esima edizione) della manifestazione che per due decenni ha avuto come unica sede la Germania, mentre nel 2023 ha fatto tappa per la prima volta in Italia (a Gubbio), ottenendo un gran successo con oltre 25mila presenze in città. Tra le nuove iniziative già in programma, che sicuramente coinvolgeranno cittadini e turisti, c’è l’Attacco al Castello di San Michele in programma il 22 giugno: più di cento arcieri daranno vita a una rievocazione storica senza precedenti, toccando più punti del centro. Il 2025 sarà anche l’anno della prima edizione del Ferrara Sport Festival, che si terrà a fine settembre e sarà diffuso in tutta Ferrara, per celebrare lo sport come strumento di benessere, coesione sociale e divertimento. L’evento, ideato dal Comune di Ferrara, proporrà tre giorni di attività, diffuse in tutta la città ad accesso libero, gratuito e adatte a tutti, tra open day, campus, incontri, sessioni di fitness, gruppi di allenamento, spettacoli, conferenze e dibattiti. Parchi, piazze, giardini, mura cittadine, impianti sportivi, teatri e sale ospiteranno iniziative benefiche e inclusive. Il 10 e 11 ottobre Ferrara sarà sede di un evento di rievocazione storica d'epoca romana a cura della Associazione Legio I Italica: campi storici sui popoli che abitavano il territorio ferrarese in epoca romana, con rievocazioni in costume di battaglie, vita quotidiana e trionfi imperiali, workshop e convegni, attività didattica per le scuole, in rapporto con l’Università di Ferrara. FOOD Sempre tra le grandi novità ci sarà il progetto “Festina Lente”, realizzato con fondi del Ministero del Turismo, che vedrà, all'inizio del mese di marzo, l'organizzazione di un vero e proprio banchetto rinascimentale con spettacoli di teatro, danza e musica, nel mese di maggio l'organizzazione di un laboratorio-show cooking ad opera di uno chef stellato con rivisitazione in chiave moderna di ricette rinascimentali, e, alla fine del mese di ottobre, la rievocazione di un banchetto rinascimentale all'interno di una Delizia Estense, con possibilità di partecipazione alla cena secondo quanto raccolto dagli scritti dello Scalco di Corte Cristoforo da Messisbugo. La darsena ospiterà Rio Latino, dall’1 al 6 luglio, Uain dal 7 al 17 luglio e MangiaFeExpo dal 21 luglio al 10 agosto, mentre la Notte Gialla, organizzata da Coldiretti tra il 30 e il 31 luglio, regalerà serate all’insegna della gastronomia e delle tradizioni locali. Ferrara Food Festival tornerà per la nuova edizione dal 31 ottobre al 2 novembre. LE GRANDI MOSTRE DEL 2025 Palazzo dei Diamanti, dopo la conclusione a metà febbraio della mostra Il Cinquecento a Ferrara, ospiterà in primavera la mostra dedicata ad Alphonse Mucha in dialogo con Giovanni Boldini, e in autunno quella dedicata a Marc Chagall. Il Castello estense invece ospiterà la mostra su Art Kane, uno dei fotografi più influenti del XX secolo (da febbraio a giugno). IL TEATRO APERTO A TUTTI Sarà un 2025 di grandissimo spessore per il Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara che continuerà a celebrare la tradizione abbracciando l’innovazione portando sul palcoscenico, Il 28 febbraio e 2 marzo, la Prima Europea dell’Andrea Chénier coprodotto da Daegu Opera Festival e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e andando oltre il repertorio classico, il 17 e il 18 maggio andrà in scena la Prima assoluta di The Wall e Pink Floyd Greatest Hits, dedicato all’undicesimo album dei Pink Floyd. LE GRANDI ATTRAZIONI TURISTICHE Tra gli eventi di richiamo ci saranno La Furiosa il 9 marzo, con l’atteso raduno di bici storiche, la Granfondo del Po il 16 marzo, tornano anche Valli e Nebbie dal 28 al 30 marzo che animerà il centro fino al delta del Po, e La colonna della libertà in centro storico. La Plaza del Tango tra il 19 e il 25 agosto porterà le atmosfere e le passioni del tango in una veste tutta nuova, e ci sarà anche il Festival della Fantasia, previsto dal 15 al 18 maggio, che si propone di celebrare la creatività con eventi e installazioni in luoghi iconici come Piazza Castello. Nel 2025 torna a Ferrara, dopo l’edizione di quest’anno, anche Sanremo Rock, che a fine agosto arricchirà l’offerta musicale ferrarese dando spazio ai talenti emergenti della scena italiana. La 1000 Miglia è il 17 giugno, mentre la Bike Night il 14 dello stesso mese. Ferrara sotto le stelle è in programma dall’8 al 18 giugno in Piazza Castello, le date del Ferrara Summer Festival saranno programmate tra il 9 giugno e il 27 luglio. già confermati per il 2025 sono gli Slipknot il 17 giugno e Judas Priest il 1° luglio, entrambe unica data italiana. A loro si aggiungono i Massive Attack il 19 giugno e Tananai l’11 luglio. Torna anche Monsterland, dal 31 ottobre al 2 novembre.