Edil Expo: un punto sul Salva-Casa

Confabitare ha partecipato come istituzione patrocinante alla manifestazione EdilExpoRoma 2025, presso la nuova Fiera di Roma. All’inaugurazione del 15 maggio erano presenti, tra gli altri, il Ministro Matteo Salvini e rappresentanti politici della Regione Lazio. Per Confabitare è intervenuto l’architetto Luigi Cacciatore, che ha portato i saluti della dirigenza nazionale e ha annunciato il Convegno dal titolo "Salva-Casa: Commenti e misure operative ad un anno dal Decreto", previsto per il giorno successivo. Il cuore della partecipazione di Confabitare a EdilExpoRoma 2025 è stato dunque il convegno sul Decreto Salva-Casa, che ha raccolto una partecipazione significativa. L’incontro, organizzato da Confabitare in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e il riconoscimento dei crediti formativi dell'Ordine degli Avvocati di Roma e degli Architetti di tutta Italia, in autocertificazione.All’evento hanno preso parte autorevoli rappresentanti istituzionali e tecnici, tra cui l’Onorevole Erica Mazzetti, membro dell’VIII Commissione della Camera e presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Progetto Italia”, l’architetto Giuseppe Mele, coordinatore tecnico dello stesso Intergruppo, l’assessore alle Politiche Abitative della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, l'Ing. Michele Colletta, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Roma. Tra i relatori, l'Arch. Christian Amorese e l'Ing. Salvatore Lo Brutto in rappresentanza dell'area tecnica del Comune di Roma, l'Avv. Andrea Di Leo per il diritto urbanistico, oltre ai contributi scientifici del Centro Studi Tecnico Nazionale di Confabitare, rappresentato dal Presidente Arch. Giovanni Malara, dall’Arch. Luigi Cacciatore, che ha svolto anche il ruolo di moderatore, e dall’Ing.Riccardo Renzoni, entrambi della Sede di Roma. Significativa la presenza dell’Area Legale Nazionale di Confabitare, con gli Avv. Federico Bocchini, Maria Capozza, Francesco Giglioni e Giulio Stoppa, affiancati da Giulia Vannozzi, della Sede Provinciale di Roma, che ha curato l'organizzazione. Durante i lavori è emersa l’urgenza di fare ordine tra edilizia, urbanistica e rigenerazione urbana, ambiti che spesso si sovrappongono generando confusione sia tra i professionisti del settore sia tra i cittadini proprietari. Eugenio Romey, Segretario Nazionale di Confabitare, ha sottolineato che il Decreto Salva-Casa ha segnato un primo passo importante, ma resta ancora molta strada da fare. “Troppe norme, troppe interpretazioni diverse e spesso contrastanti, e il cittadino si ritrova ancora una volta confuso e disorientato", ha detto Romey, ribadendo con forza che Confabitare continuerà a battersi per un sistema normativo semplice, certo e rispettoso della proprietà privata, affinché l’abitare torni ad essere una sicurezza e non un percorso a ostacoli.