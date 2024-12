Ghetto Ebraico: valorizzazione e turismo culturale

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa firmato a dicembre 2022 tra il Comune di Ferrara e la Comunità Ebraica, proseguono con intensità le iniziative mirate a far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, artistico e architettonico legato alla storica presenza ebraica in città. Tra i progetti in corso, due attività assumono particolare rilievo per l’impatto immediato e le prospettive future: la posa delle Pietre d’Inciampo e il Jewels Tour, progetto europeo dedicato al turismo sostenibile legato al patrimonio ebraico. Ferrara guida un progetto europeo sulla valorizzazione e sulla promozione patrimonio ebraico. Si tratta di Jewels Tour (Jewish Heritage as Leverage for Sustainable Tourism), un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Europe, con un finanziamento complessivo di quasi 2 milioni di euro. Il Comune di Ferrara è capofila di una cordata che coinvolge altre sei città europee: Breda (Paesi Bassi), Erfurt (Germania), Coimbra (Portogallo), Lublin (Polonia), Riga (Lettonia) e Leopoli (Ucraina). Il progetto, della durata di quattro anni, mira a esplorare e promuovere il potenziale turistico del patrimonio ebraico attraverso la condivisione di buone pratiche, la definizione di strategie comuni e la loro integrazione nelle politiche culturali e turistiche delle città coinvolte. Negli ultimi mesi, Ferrara ha ospitato le delegazioni internazionali di ciascun stato aderente al progetto per avviare un confronto sui metodi più efficaci di valorizzazione del patrimonio ebraico, in una chiave innovativa e sostenibile. I prossimi tre anni vedranno lo svolgersi di ulteriori incontri itineranti, con meeting in ciascuna delle città partecipanti, e il progetto si concluderà a Ferrara nel 2028. «Questo, insieme all’apposizione delle pietre d’inciampo, è un progetto che testimonia il ruolo di Ferrara come punto di riferimento internazionale nella valorizzazione del patrimonio ebraico, con un approccio che coniuga memoria storica e promozione culturale. Grazie alla posa delle Pietre d’Inciampo e alla leadership del Jewels Tour, la città rafforza il legame tra passato e futuro, trasformando il suo straordinario patrimonio in un elemento centrale per la crescita culturale e turistica dell’Europa», così il sindaco Alan Fabbri.