Il libro per chi vuole vendere il proprio appartamento

In una società freneticamente consumistica come la nostra siamo quotidianamente bombardati da un’infinità di messaggi, immagini e slogan che ci invitano ad acquistare prodotti di ogni genere e prezzo, dall’auto di lusso alla scatoletta di tonno. Viviamo, noi comuni cittadini consumatori, in una sorta di ipermercato globale dove, tra novità imperdibili e super offerte, l’integrità del nostro portafoglio è costantemente a rischio. Ma, per fortuna, non esistono soltanto gli inflazionati “consigli per gli acquisti”. C’è pure qualcuno che, magari con minor clamore mediatico, si prende la briga di fornirci consigli utili, sì, ma per aiutarci a vendere, non a comprare. È il caso dell’autore di questo prezioso libretto che ha un titolo quantomai esplicativo: “Come vendere casa in modo sicuro e al massimo prezzo”. L’autore in questione, Gianluca Rucci, è un agente immobiliare con esperienza ultraventennale, dirigente abruzzese di Confabitare. Il volumetto, agile e di facile lettura, si rivolge alla vastissima platea di proprietari di casa (in Italia oltre l’80% della popolazione) e in particolare a coloro che, per qualche ragione, intendono vendere il proprio appartamento. Un percorso che non si presenta affatto semplice, costellato com’è di insidie e trabocchetti, per lo più di natura legale e burocratica ma non solo, che rischiano di farti perdere la trebisonda quando l’agognato striscione del traguardo, ovvero il rogito davanti al notaio, è ancora lontano. Che fare dunque per vendere casa in modo sicuro evitando trappole ed errori lungo il cammino e ottenere il miglior prezzo possibile? Qui interviene l’autore che, forte di una collaudata esperienza professionale, dispensa, pagina dopo pagina, una serie di consigli preziosi per far sì che tutto fili liscio, in tempi ragionevolmente brevi e con un cospicuo assegno in tasca all’atto finale. Ne vien fuori un vero e proprio manuale ad uso e consumo dei tanti proprietari che, per scelta o per necessità, si trovano a vendere il loro appartamento.