La Convention Nazionale di Confabitare 2024

Il tema della rigenerazione urbana torna al centro del dibattito con la Convention Nazionale di Confabitare, dal titolo “Rigeneriamo. Quale futuro per le nostre città”, che si terrà il 29 novembre 2024, dalle ore 14 alle 19, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. Questo importante incontro, aperto al pubblico, è organizzato per promuovere un confronto tra esperti e rappresentanti del settore tecnico, sociale e politico, con l’obiettivo di delineare un futuro sostenibile per il patrimonio abitativo e urbano italiano. Il programma della giornata prevede due tavole rotonde in cui saranno presenti politici, docenti universitari, rappresentanti istituzionali, tecnici e altri esperti del settore. La discussione si concentrerà sulla necessità di rigenerare il patrimonio edilizio italiano, caratterizzato da edifici spesso datati, inefficienti dal punto di vista energetico e poco sicuri. In un mercato che chiede sempre più abitazioni moderne, efficienti e sostenibili, e in un contesto in cui la sostenibilità è un valore irrinunciabile per le nuove generazioni, il miglioramento delle abitazioni è una priorità nazionale. Il dibattito analizzerà i problemi legati all’espansione urbana incontrollata e all’esigenza di un nuovo modello di sviluppo che risponda alla domanda di città più vivibili, inclusivi e adatte alla mobilità moderna, soprattutto nelle aree periferiche. La transizione verde, richiesta dall’Europa, non può prescindere da una ristrutturazione su vasta scala degli immobili, che ad oggi riguarda ancora oltre 2 milioni di edifici energivori in Italia, mentre solo 430mila unità sono state riqualificate tramite il Superbonus. La rigenerazione urbana viene quindi presentata come un approccio in grado di contrastare il consumo di suolo e valorizzare le aree già urbanizzate, con l’obiettivo di trasformare le città italiane in luoghi sostenibili e a misura d’uomo. L’evento si aprirà alle ore 14 con i saluti istituzionali, un momento dedicato alle introduzioni ufficiali e alle prime riflessioni condivise da figure di rilievo del settore immobiliare e politico. Alle 15 inizierà la prima tavola rotonda, che proseguirà fino alle 17, dal titolo “Riqualifichiamo. Competenze, priorità e indirizzi per l’abitare futuro” durante la quale verranno esplorate le competenze necessarie e le priorità per un futuro abitativo sostenibile e innovativo. La seconda tavola rotonda si terrà dalle 17 alle 19, con il tema “Costruiamo la casa del presente. Politiche e progetti” si discuterà di politiche abitative concrete e progetti per affrontare le sfide dell’abitare contemporaneo. La Convention Nazionale di Confabitare si propone di contribuire a una visione condivisa per l’abitare del futuro considerando la nuova normativa europea sulle case green e un contesto segnato da sfide climatiche e sociali. Sostenibilità, innovazione e inclusione sono i cardini su cui costruire città più vivibili e resilienti. Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per immaginare e progettare il futuro delle nostre città, dando spazio a un dialogo aperto e costruttivo su soluzioni concrete e sostenibili.