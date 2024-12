La Porta degli Angeli diventa hub UNESCO Investiti 250mila euro per riaprirla al pubblico

La Porta degli Angeli, suggestiva torre rinascimentale situata lungo le antiche mura di Ferrara, riapre e diventa un centro informativo e culturale del sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po". Ultimo varco delle mura settentrionali, la Porta degli Angeli rappresenta un simbolo storico e culturale della città estense. Situata al termine del corso Ercole I d’Este, la strada rinascimentale che collega il Castello Estense alle mura, è un luogo strategico, vicino a importanti siti culturali come Palazzo dei Diamanti, il Museo Boldini e lo Spazio Antonioni. Grazie al finanziamento di 249.750 euro ottenuto dal Ministero della Cultura (legge 77/2006) e al cofinanziamento comunale di circa 28mila euro, diventerà un punto di riferimento per il turismo culturale e la valorizzazione del patrimonio mondiale. Il progetto prevede interventi strutturali indispensabili per rendere accessibile l’edificio, tra cui una piattaforma elevatrice e un nuovo servizio igienico, finora inesistenti. Saranno inoltre allestiti percorsi museali interattivi al piano terra, con l’utilizzo di tecnologie digitali per raccontare la storia del sito UNESCO, il Delta del Po e le Delizie Estensi. «L’hub non sarà solo un punto informativo, ma un luogo vivo e integrato nel sistema turistico e culturale della città», ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli. Il progetto include attività didattiche per le scuole, percorsi formativi per guide turistiche e collaborazioni con associazioni culturali e operatori del turismo. L’obiettivo è promuovere un turismo sostenibile e inclusivo, rafforzando l’identità culturale del territorio. «La riapertura della Porta degli Angeli è un altro passo verso la tutela e valorizzazione dei nostri beni UNESCO, che può avere ricadute significative sull’offerta turistica - specifica Gulinelli -. Ferrara recupera un altro gioiello lasciato troppo a lungo dimenticato». La narrazione multimediale offrirà una nuova chiave di lettura del Rinascimento ferrarese e del paesaggio culturale del Delta del Po per cittadini e turisti. Il progetto, condiviso con gli altri Comuni del territorio e l’Ente Parco Delta del Po, rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio della destinazione turistica ferrarese, integrando il turismo culturale e naturalistico e puntando a una promozione coordinata e strategica. La riapertura della Porta degli Angeli è prevista per il 2025.