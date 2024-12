Piazza Travaglio, parte la riqualificazione Da distesa d’asfalto ad area verde e moderna

Piazza Travaglio, attualmente per lo più un parcheggio grigio e spoglio, si trasformerà in una nuova piazza contemporanea, elegante, flessibile e attrattiva. Come parte del progetto “Look-Up!”, l’importante ingresso sud del centro storico sarà finalmente trasformato in un luogo dedicato alla socialità, verde e sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo spazio pubblico, accessibile a tutti, che ridurrà drasticamente l’isola di calore dovuta all’attuale colata di asfalto tramite l’introduzione di nuove alberature, interventi di desigillazione del suolo. Questa sarà coadiuvata da un nuovo sistema di illuminazione pubblica e da dispositivi smart capaci di mitigare gli effetti delle ondate di caldo estive, secondo le esigenze specifiche di quest’area come emerso nel percorso partecipato con i portatori di interesse. Il cuore della trasformazione sarà infatti la creazione di nuove infrastrutture verdi anche con l’introduzione di tecnologie innovative. Saranno utilizzate nuove pavimentazioni drenanti che sostituiranno l’attuale asfalto, impiegando anche un avanzato sistema di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana, come in Piazza Cortevecchia. Questi interventi contribuiranno così a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, migliorando le temperature durante i mesi più caldi e restituendo finalmente ai ferraresi uno spazio di socialità e di incontro con particolare attenzione alla piena accessibilità per tutti i cittadini, senza alcuna distinzione. La nuova Piazza Travaglio sarà più funzionale anche per il mercato: la disposizione delle nuove alberature sarà compatibile con gli stalli dei banchi, saranno potenziate le aree di carico-scarico, riorganizzate lungo via Porta Reno e via Baluardi, dove troveranno posto anche nuovi posti auto per disabili. Quanto ai posti auto attualmente presenti su piazza Travaglio saranno conservati e semplicemente spostati di poche decine di metri. L’intera architettura della piazza cambierà volto, come già avvenuto per Piazza Cortevecchia, sarà restituita bellissima alla comunità cittadina. «Il progetto di Piazza Travaglio fa parte del più ampio progetto di trasformazione e rivalutazione delle piazze e dei luoghi della socialità ferrarese che come Amministrazione abbiamo intrapreso, come già avvenuto per piazza Cortevecchia e per la Nuova Darsena. L’obiettivo è valorizzare gli scorci storici cittadini, rendendoli più funzionali, belli e attrattivi, anche alla luce delle nuove esigenze ambientali», spiega il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. «La imminente trasformazione di Piazza Travaglio, a lungo attesa dai ferraresi, rifletterà una visione contemporanea e sostenibile degli spazi urbani: uno spazio verde pensato per i cittadini, finalmente vivibile e con una propria identità. Sarà finalmente “la piazza del mercato” non la triste colata d’asfalto a cui siamo abituati. Uno spazio volto a migliorare l’ambiente e la qualità della vita, sarà il nuovo biglietto da visita del nostro centro storico, per la gioia di turisti e residenti», aggiunge il vicesindaco Alessandro Balboni. La progettazione è affidata allo studio QB Atelier, vincitore del bando ATUSS, coadiuvato dallo studio Fèrima e dai progettisti francesi dello studio Espace Libre, che cureranno l’intervento paesaggistico di riqualificazione dell’area. Mascotte dell'intero progetto Look Up! sarà l'umarell - il famoso “uomo che passa la vita a guardare i cantieri” - che inviterà con la sua sagoma divertente tutti i cittadini a partecipare attivamente alla nascita e a seguire lo sviluppo dei progetti in corso. L’inizio dei lavori è previsto per la primavera-estate 2025, con fine dei lavori per giugno 2026. Il progetto è di più di 1,9 milioni di euro complessivi (1 milione e 554 mila euro a carico del PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027 e 388.500 euro a carico del Comune).