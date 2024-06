Una giornata in pieno stile "aldoniano"

Domenica 12 maggio, presso l’Aula Magna “Giovanni Sedioli” dell’Istituto Aldini Valeriani di via Bassanelli, l’ALIAV, Associazione Diplomati Istituto Aldini Valeriani, ha organizzato la cerimonia denominata NOA 2024, con la XXXIII premiazione delle Nozze d’Oro e con la XXVII premiazione delle Nozze d’Argento con il Diploma. L’Aula Magna era strapiena, come si vede dalla foto. Il Presidente Mauro Grazia, il Dirigente Scolastico Pasquale Santucci e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giuseppe Antonio Panzardi, hanno consegnato ai periti industriali la medaglia ricordo per i 25 e 50 anni dal Diploma. Il Presidente Grazia ha rivolto un saluto commosso a quanti hanno operato in questi anni nella scuola e nell’ALIAV e non ci sono più; ricordando in particolare i tre consiglieri Graziano Zanetti, Carlo Dall’Omo e Gabriele Stanzani. Il Sindaco Matteo Lepore non ha potuto partecipare per i concomitanti impegni della giornata e ha inviato i Suoi personali saluti, anche a nome dell’Amministrazione Comunale. La giornata è risultata particolarmente sentita per il forte spirito aldiniano di appartenenza a questa storica scuola bolognese, perché è stata consegnata una targa al merito al perito meccanico Giorgio Volta, diplomato nel 1949, e sono stati inoltre presenti 12 periti diplomati nei primi anni ’50 (70 anni dal diploma) e altri 17 con oltre sessant’anni dal diploma. Nel corso della manifestazione sono stati ricordati alcuni significativi anniversari. Il 150° dalla nascita di Guglielmo Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo, il 180° dalla nascita delle Scuole Tecniche Bolognesi nel 1844, da cui scaturì l’Istituto Aldini Valeriani nel 1878, e il 50° dal completamento del trasferimento della scuola dalla storica sede di via Castiglione 40 all’attuale di via Bassanelli.