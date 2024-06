Nettarine di Romagna. Il simbolo di un territorio

Dopo anni di difficoltà, dal 2024 in Emilia Romagna si è fermato il calo di superfici coltivate nettarine. I segnali sono positivi, secondo le rilevazioni di Cso Italy che elabora annualmente il catasto ortofrutticolo regionale a partire dal 1998. "Oggi l’Emilia Romagna – dichiara Elisa Macchi – direttore di Cso Italy – vanta circa 4.800 ettari in produzione di nettarine e 1.700 ettari di pesche, esprimendo quindi un ruolo importante nel panorama nazionale. L’Emilia Romagna è la prima regione produttrice di nettarine, con circa il 25% del totale".

È diversa la situazione del Sud Italia – sottolinea Macchi -, con un’inversione di tendenza rispetto alla crescita del passato e cali annuali dell’ordine del 4% annuo. Al Sud, rispetto a 10 anni fa il calo delle superfici è di oltre il 20%". Negli i ultimi anni in Emilia Romagna c’è stato però un buon ricambio che ha privilegiato varietà a maturazione tardiva, con un calendario meglio distribuito e meno sensibile alle sovrapproduzioni.

È in tale contesto che si colloca la produzione di pesche e nettarine di Romagna Igp e il lancio della nuova campagna commerciale e di comunicazione, partita il 27 Giugno con un evento di presentazione organizzato dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione a Cesenatico nell’ambito delle attività del progetto promozionale finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Paolo Pari, Presidente del Consorzio di Tutela e valorizzazione evidenzia l’importanza che la pesca nettarina di Romagna ha a livello di notorietà. "Il legame prodotto/territorio con le pesche e nettarine di Romagna è molto forte. I dati si attestano intorno al 70% di persone che associano la pesca e nettarina con l’Indicazione Geografica protetta. Questo dato ci rende consapevoli - prosegue Pari – del fatto c’è margine di crescita in termini di volumi prodotti e commercializzati soprattutto in un momento come quello attuale dove il localismo è un valore riconosciuto dal consumatore".

Le caratteristiche che identificano le pesche e nettarine di Romagna Igp sono: l’origine geografica ristretta, che riferisce ad un’area delimitata della Romagna; i metodi di coltivazione secondo i quali i produttori sono tenuti a seguire pratiche che favoriscono la qualità del prodotto e la salvaguardia dell’ambiente che prevedono anche la difesa integrata o biologica. La qualità organolettica imposta da disciplinare in termini di calibro o grado zuccherino alla raccolta.

La campagna di comunicazione mette i produttori in primo piano. Le storie, le difficoltà, le sfide quotidiane dei produttori Igp saranno oggetto anche di un podcast audio e video di 10 puntate dedicato alla pesca e nettarina di Romagna IGP.